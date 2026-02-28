Ragusa. Convenzione Confcommercio-Siae, proroga al 10 marzo

Ragusa, 28 febbraio 2026 – La proroga al 10 marzo 2026 offre alle imprese del territorio un margine più ampio per accedere alle agevolazioni previste dalla convenzione tra Confcommercio e Siae per la diffusione della musica d’ambiente nei locali e negli ambienti di lavoro. Una possibilità concreta per chi utilizza impianti sonori o videosonori e desidera farlo in piena regola, con costi ridotti e condizioni trasparenti.

La convenzione consente agli associati di ottenere sconti significativi sui compensi, modulati in base alla tipologia dell’impianto, alla durata dell’abbonamento e al numero di altoparlanti installati. Dal 2026, inoltre, sono previste tariffe agevolate anche per i diritti connessi, un ulteriore beneficio pensato per sostenere le attività che investono nella qualità dell’esperienza offerta ai propri clienti.

«Questa proroga rappresenta un aiuto concreto per le imprese – sottolinea Corrado Lupo, responsabile provinciale di Confcommercio Ragusa – perché consente di programmare con più serenità gli adempimenti legati alla diffusione musicale e di usufruire di condizioni economiche vantaggiose. La musica d’ambiente è un elemento importante per l’accoglienza e l’identità dei nostri locali e poterla utilizzare nel rispetto delle regole, con costi sostenibili, è un valore per tutto il comparto».

Per ottenere lo sconto è sufficiente richiedere alla segreteria Confcommercio la lettera credenziale e presentarla alla Siae entro il 10 marzo 2026. Gli uffici dell’associazione in via Roma a Ragusa sono a disposizione per informazioni e assistenza al numero 0932 622522.

