La ASD SetteColli Scicli conquista cinque posizioni tra i primi 12 d’Italia

Scicli, 23 febbraio 2026 – Si è concluso il Secondo Torneo Nazionale di Showdown organizzato dalla FISPIC, con ottimi risultati per gli atleti della ASD SetteColli Scicli che confermano la crescita tecnica e agonistica della squadra nel panorama sportivo nazionale.

Nel settore maschile spicca la vittoria del campione italiano in carica Pietro Finistrella, che ha conquistato il primo posto dopo una competizione intensa e combattuta. Completano la classifica gli altri atleti della squadra: 12° posto per Giovanni Trovato, 24° per Salvatore Cocciro, 32° per Salvatore Arrabito, 46° per Giuseppe Amato e 53° per Salvatore Amato.

Nel settore femminile hanno ottenuto buoni piazzamenti Lucia Aquino (6° posto), Valeria Spata (12° posto) e Irene Barone (19° posto).

Guardando al ranking nazionale, la squadra può vantare la presenza di cinque atleti tra i primi dodici d’Italia, un risultato di grande valore tecnico che proietta la formazione verso la fase finale del campionato nazionale, in programma nel mese di maggio. Il prossimo torneo nazionale, previsto a Potenza, sarà decisivo per la definizione delle qualificazioni alla finale nazionale di maggio.

Un dato particolarmente significativo è la crescita complessiva della squadra: considerando i risultati del primo torneo stagionale e di quello appena concluso, la ASD SetteColli Scicli conferma cinque atleti nelle prime dodici posizioni del ranking italiano, un traguardo raro e di alto profilo agonistico.

Il campione italiano in carica Pietro Finistrella ha commentato la propria prestazione sottolineando il percorso di recupero dopo l’episodio di miocardite che lo ha colpito a novembre. L’atleta ha raccontato di essere tornato in gara con cautela nella prima giornata. “Ho ascoltato le reazioni del proprio corpo dopo i mesi di stop” ha detto “temevo di poter accusare ancora qualche sintomo. Era la mia prima vera prova dopo mesi di stop. Dal sabato ho analizzato la situazione: passando il girone mi sarei potuto scontrare con il mio compagno di nazionale Marco Carrai. A quel punto ho capito che dovevo togliere quel ‘freno mentale’ e iniziare a spingere di più. Vedendo che non avevo alcun problema fisico, ho ritrovato fiducia e sono arrivato ai quarti con grande determinazione. Tra semifinale e finale ho giocato con maggiore sicurezza. Ritrovare sensazioni fisiche positive mi ha permesso di esprimere il mio gioco con più continuità. In finale ho affrontato un nuovo giocatore, Mario Fusco, davvero bravissimo: ha dimostrato una difesa solidissima e ha mostrato una grande correttezza sportiva. È stato un piacere giocare una finale così combattuta. Sono felice della prestazione e soprattutto di essere tornato a competere al mio livello”.

Finistrella ha inoltre espresso gratitudine verso il reparto di cardiologia dell’Ospedale di Vittoria e in particolare verso il dottor Bonura, che lo ha seguito nel percorso di recupero permettendogli di tornare all’attività agonistica in tempi relativamente brevi.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’allenatore Alessandro Carfì: “Per quanto riguarda Pietro, pensavamo di arrivare tra i primi 10, invece ha conquistato il primo posto. Sono molto soddisfatto sia della prestazione di tutti i nostri atleti e soprattutto delle nostre atlete. Contiamo di poter portare due uomini e tre donne alla fase finale del campionato e questo, per la nostra società, è già un grande successo”.

La ASD SetteColli Scicli si conferma dunque realtà di riferimento nello showdown italiano, grazie a un lavoro tecnico e organizzativo che continua a produrre risultati di assoluto rilievo.

