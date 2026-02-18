Carnevale giarratanese. Cala il sipario su un’edizione travolgente

Giarratana, 18 febbraio 2026 – Il Carnevale giarratanese 2026 si è concluso ieri sera lasciando dietro di sé un’ondata di entusiasmo, partecipazione e creatività che ha attraversato il paese, da sabato scorso, per tre giornate intense (anche domenica e martedì). Un’edizione che ha confermato, ancora una volta, quanto questa festa sia parte viva dell’identità di Giarratana, capace di coinvolgere famiglie, gruppi mascherati, associazioni e visitatori. Le sfilate dei carri allegorici e dei gruppi mascherati hanno animato le vie principali del paese, riportando in piazza un clima di festa che ha ricordato le edizioni più riuscite del passato.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Lino Giaquinta, ha voluto salutare la chiusura dell’edizione con un messaggio carico di gratitudine e orgoglio: “Grazie di cuore a tutti i gruppi che hanno partecipato al Carnevale giarratanese 2026. Avete reso queste giornate un’esplosione di colori, musica, allegria e straordinaria creatività. Con i vostri carri, le vostre maschere e le vostre coreografie avete regalato emozioni uniche e fatto vivere al nostro paese uno dei momenti più belli dell’anno”.

Il sindaco ha poi rivolto un ringraziamento speciale agli organizzatori, ai volontari e a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte: “Il vostro impegno è il cuore pulsante del nostro Carnevale”. Un riconoscimento è stato consegnato a ogni carro in concorso, a testimonianza del valore del lavoro svolto e della volontà di premiare l’impegno collettivo.

La serata conclusiva ha visto i vari gruppi esibirsi in piazza Grande, trasformata in un palcoscenico a cielo aperto dove coreografie, costumi e musica hanno scandito le ultime ore della festa. A seguire, il tradizionale ballo finale, animato da dj molto apprezzati dal pubblico, ha accompagnato residenti e visitatori fino a notte fonda, chiudendo in grande stile un’edizione già considerata tra le più riuscite degli ultimi anni.

Il Carnevale è stato organizzato dal Comune di Giarratana insieme al comitato Cerretanum, con il supporto del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, una sinergia che ha permesso di garantire un programma ricco e ben strutturato, capace di valorizzare la tradizione e allo stesso tempo di coinvolgere le nuove generazioni.

Nel suo messaggio finale, l’amministrazione ha voluto lanciare uno sguardo al futuro: “Il Carnevale giarratanese 2026 si conclude con il sorriso… ma siamo già pronti a sognare insieme la prossima edizione. Arrivederci al Carnevale giarratanese 2027. Ancora più uniti, ancora più creativi, ancora più spettacolari”. Un arrivederci che suona come una promessa: quella di un Carnevale che continua a crescere, a rinnovarsi e ad unire una comunità che, anno dopo anno, dimostra di avere un cuore grande e una straordinaria voglia di fare festa.

