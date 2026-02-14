Modica Bassa si spegne: l’allarme del Comitato Socialista contro la desertificazione commerciale

MODICA, 14 Febbraio 2026 – Non è solo una questione di saracinesche abbassate; è un grido di dolore che nasce dal cuore della città. Le foto che circolano sui social, postate dai cittadini residenti, mostrano un Corso Umberto sempre più spoglio, dove le luci delle vetrine si spengono una dopo l’altra. La denuncia arriva forte dal Comitato Socialista Modica, che punta il dito contro quella che definisce una “desertificazione commerciale” figlia di anni di scelte strategiche errate.

Secondo il Comitato, il progressivo svuotamento di Modica Bassa non è un fenomeno fatale legato ai tempi che cambiano, ma il risultato di una mancanza di visione. «Siamo di fronte al risultato di politiche urbane inadeguate», spiega Antonio Ruta a nome del Comitato. «Il commercio di prossimità è stato abbandonato a se stesso, mortificando il ruolo storico del centro, il luogo dove i modicani si sono sempre identificati come comunità».

Per i Socialisti, la bottega non è solo un’attività economica, ma un presidio di sicurezza urbana, identità e relazione sociale. Un centro senza negozi è, inevitabilmente, un centro che muore.

Per invertire la rotta, il Comitato propone una soluzione corale: la convocazione immediata di una Conferenza Programmatica sul rilancio commerciale e sociale. L’idea è quella di mettere attorno a un unico tavolo tutti gli attori protagonisti della vita cittadina, vale a dire amministrazione comunale e rappresentanti di tutte le forze politiche, ConfCommercio, categorie imprenditoriali e, soprattutto, i proprietari dei locali commerciali (nodo cruciale per la gestione degli affitti), associazioni culturali, dirigenti scolastici e rappresentanti delle comunità straniere residenti.

Il piano d’azione proposto deve essere concreto e basato su leve specifiche per favorire il ritorno delle attività di qualità nel centro storico: fiscalità locale agevolata per chi apre nuove attività, politiche sugli affitti per calmierare i prezzi dei locali sfitti, accessibilità e mobilità (rendere il centro facile da raggiungere e da vivere) e rigenerazione sociale, riportando funzioni urbane (uffici, servizi, eventi) che generino flusso di persone.

La proposta del Comitato Socialista non guarda solo a valle. La Conferenza dovrebbe occuparsi anche del Polo Commerciale, con l’obiettivo di recuperarne la vocazione originaria di Centro Commerciale Naturale. L’idea di fondo è quella di un “nuovo patto di solidarietà” tra la Modica storica e la città nuova: non due realtà in competizione per sottrarsi clienti a vicenda, ma parti di un unico ecosistema urbano.

«Basta con i sofismi politicanti e le tattiche di basso profilo», conclude Antonio Ruta. «I problemi della città riguardano tutti e ognuno ha il potere di contribuire. Serve il coraggio di rimettere Modica Bassa al centro come spazio di comunità».

