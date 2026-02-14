Furti a Ragusa: 54enne condannato a oltre due anni di detenzione domiciliare

L'uomo è stato rintracciato dalla Squadra Mobile. Dovrà scontare la pena per aver colpito un'attività commerciale e sottratto effetti personali in due distinti episodi

RAGUSA, 14 Febbraio 2026 – Prosegue l’attività di controllo e repressione dei reati contro il patrimonio da parte della Polizia di Stato. Nelle scorse ore, gli uomini della Squadra Mobile di Ragusa hanno dato esecuzione a un’ordinanza di detenzione domiciliare a carico di un ragusano di 54 anni.

Il provvedimento scaturisce da una serie di episodi criminosi di cui l’uomo si è reso protagonista in passato. Nello specifico, le indagini hanno accertato la sua responsabilità in due diverse occasioni: il furto ai danni di un’attività commerciale, dove il 54enne era riuscito a sottrarre denaro contante e vario materiale elettronico, e il furto di un borsello, all’interno del quale erano custoditi documenti personali, carte bancarie e contanti.

A seguito dell’iter giudiziario e della definizione delle responsabilità, l’uomo è stato raggiunto dal provvedimento restrittivo. Il 54enne dovrà scontare una pena complessiva di 2 anni e 5 mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare. Oltre alla privazione della libertà personale, il tribunale ha inflitto al soggetto una sanzione pecuniaria: dovrà infatti pagare una multa di 1.500 euro.

Dopo le formalità di rito espletate presso gli uffici della Questura, l’uomo è stato scortato presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

