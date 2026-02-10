  • 10 Febbraio 2026 -
Cronaca | News in primo piano | santa croce camerina | Vittoria

Dramma sulla Vittoria-Santa Croce: scontro devastante tra autocarro e auto, due feriti in codice rosso

  L'incidente in contrada Salmè: necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere. Due elicotteri del 118 hanno trasportato i feriti d'urgenza al Cannizzaro di Catania
VITTORIA, 10 Febbraio 2026  – È di due feriti gravi il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto intorno alle 10:30 di questa mattina lungo la SP 68, in contrada Salmè. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, un autocarro Iveco e una Fiat si sono scontrati frontalmente con una violenza tale da ridurre l’autovettura a un ammasso informe di lamiere.

La scena apparsa ai primi soccorritori è stata drammatica. Per liberare gli occupanti della Fiat, rimasti intrappolati nell’abitacolo accartocciato, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Gli uomini del distaccamento locale hanno dovuto lavorare con cesoie e divaricatori per tagliare le portiere della vettura e permettere al personale sanitario di prestare le prime cure.

Data la criticità del quadro clinico e i sospetti traumi cranici e spinali, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due elicotteri. I velivoli sono atterrati direttamente sulla carreggiata per prelevare i feriti e trasferirli d’urgenza al reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Entrambi si trovano attualmente in prognosi riservata.

Sul luogo del sinistro sono intervenute pattuglie della Polizia Locale di Vittoria per effettuare i rilievi planimetrici e gestire il traffico, rimasto paralizzato per diverse ore. Come previsto dalle procedure in caso di incidenti con feriti in codice rosso, i mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro giudiziario per permettere ulteriori accertamenti sulla dinamica e sulle responsabilità.

Le operazioni di ripristino del manto stradale, sporco di detriti e liquidi oleosi, sono state affidate agli operai della ditta SA.spa, che si stanno occupando della bonifica dell’area. Le autorità raccomandano la massima prudenza a chi si trova a transitare in zona, poiché la viabilità potrebbe subire ancora rallentamenti fino al completamento delle operazioni di pulizia.

Foto di Franco Assenza

© Riproduzione riservata
