I cronometristi di Ragusa illustrano gli importanti risultati raggiunti

Ragusa, 03 febbraio 2026 – Domenica 1° febbraio, nella sala riunioni di Sport e Salute di via Archimede a Ragusa, si è svolta l’annuale assemblea ordinaria dei cronometristi dell’Asd “Hyblea”. Il presidente dei cronometristi, Salvatore Tuttolomondo, dopo la nomina del presidente e del segretario dell’assemblea, ha illustrato la relazione sulla stagione sportiva 2025, snocciolando numeri e risultati davvero importanti. 2108 giornate crono con un incremento di +349 rispetto al 2024. Aumento dei servizi per Equitazione e Autoslalom. Crescita delle collaborazioni con associazioni regionali e nazionali, che hanno scelto i cronos iblei per professionalità e strumentazione all’avanguardia.

Il 2025 ha segnato il ritorno dopo 14 anni del Rally del Barocco Ibleo la manifestazione accolta con grande entusiasmo, ha visto la partecipazione di quasi tutti i cronometristi dell’associazione di Ragusa, con la collaborazione delle associazioni di Catania e Siracusa, è stato un importante banco di prova in vista del prossimo appuntamento di marzo con una tappa di rally valida come prova di campionato.

Un momento speciale è stato dedicato al ricordo di Enzo Firrito deceduto dopo diversi anni di malattia e che ha lasciato nei cronos ricordi indelebili.

Non sono mancati i complimenti al: vicepresidente Biagio Asta protagonista come cronos alla manifestazione internazionale “1000 Miglia Experience Florida USA” a Miami e a Stefano Zappalà presente alle “Finali EBF 2025” di beach handball a Trapani. Sono stati riconfermati anche per il nuovo anno: Leandra Baglieri reponsabile Safeguarding per la tutela dei minori e Filippo Corvo addetto alla comunicazione, che proprio nel 2026 compirà 30 anni di servizi di cronometraggio. A chiusura dell’assemblea, è stato ringraziato il Comitato Regionale Cronometristi della Sicilia che ha fornito come gadget degli zainetti con i logo federale a tutti i soci.

