  • 31 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 31 Gennaio 2026 -
Politica | Ragusa

Ragusa: On. Minardo in Prefettura, focus su sicurezza

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 31 gennaio 2026 – Il presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Nino Minardo, ha incontrato oggi in Prefettura a Ragusa il prefetto Tania Giallongo, nominato lo scorso dicembre.
Al centro del colloquio i temi della sicurezza del territorio e le principali esigenze della provincia iblea, con particolare attenzione al coordinamento tra istituzioni, Forze dell’Ordine e amministrazioni locali.
“Ho voluto portare personalmente il mio saluto al prefetto Giallongo e confrontarmi sulle priorità di un territorio che presenta dinamiche complesse e richiede una presenza dello Stato forte e autorevole” – ha dichiarato Minardo – “La sua profonda conoscenza del contesto locale, maturata anche attraverso precedenti esperienze sul territorio, rappresenta un valore aggiunto per affrontare con efficacia le sfide legate alla sicurezza e alla coesione sociale”.
Minardo ha infine confermato la piena disponibilità al dialogo istituzionale e alla collaborazione, nell’interesse della comunità ragusana e del rafforzamento del presidio dello Stato sul territorio.

© Riproduzione riservata
590360

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube