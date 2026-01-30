  • 30 Gennaio 2026 -
  30 Gennaio 2026
Politica regionale

Sicilia: via libera al bando da 3 milioni per l’editoria

Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo, 30 gennaio 2026 – Il governo Schifani ha approvato il decreto, proposto dall’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, che stanzia 3 milioni di euro a fondo perduto per sostenere le imprese dell’informazione nell’Isola. Il provvedimento mira a supportare testate cartacee, digitali, radio e TV, aggiornando i criteri alle recenti norme della Legge di Stabilità 2026-2028. Il Presidente della Regione, Renato Schifani, ha definito l’editoria un “presidio di democrazia”, sottolineando come l’informazione corretta sia stata cruciale anche durante le recenti emergenze regionali. L’intervento non è solo un sostegno economico, ma un investimento per:

• Garantire la trasparenza e il pluralismo.

• Incentivare nuove opportunità occupazionali.

• Rafforzare la sostenibilità delle imprese del settore.

Le risorse verranno distribuite seguendo due canali principali, con una forte attenzione alla stabilità. Il piano di ripartizione prevede un doppio binario. Le testate storiche, con oltre tre anni di vita, potranno attingere a un plafond di 2,4 milioni di euro: una parte (1,76 mln) sarà distribuita come base, mentre il resto (640 mila euro) verrà assegnato in base a una classifica di merito. In questa graduatoria, il peso maggiore sarà dato alle assunzioni stabili, seguite da parametri come l’impatto sui social e la qualità della fruizione online. Un’attenzione particolare è rivolta alle startup dell’informazione: per le testate nate negli ultimi 36 mesi sono stati stanziati 600 mila euro, destinati prioritariamente a sostenere l’occupazione dei giovani giornalisti.

© Riproduzione riservata
590255

