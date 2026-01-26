Grave incidente sul lavoro a Donnalucata: operaio sciclitano cade dal tetto

DONNALUCATA, 26 Gennaio 2026 – – Un pomeriggio di lavoro si è trasformato in tragedia oggi nei pressi del mercato ortofrutticolo di Donnalucata. Un operaio di 35 anni, originario di Scicli, è rimasto vittima di una drammatica caduta mentre era impegnato nei lavori di copertura di un capannone adibito al confezionamento di frutta.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei militari, pare per uno sprofondamento, il giovane avrebbe perso l’equilibrio compiendo un volo di circa cinque metri. L’impatto con il suolo è stato violentissimo, spingendo i sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto, a richiedere il supporto dell’elisoccorso.

Il velivolo è atterrato poco distante, permettendo il trasferimento d’urgenza dell’operaio all’ospedale Cannizzaro di Catania, centro d’eccellenza per i traumi da caduta.

Sebbene i medici abbiano mantenuto la prognosi riservata a causa della gravità delle ferite riportate, le ultime informazioni trapelate indicano che il 32enne non sarebbe in immediato pericolo di vita, nonostante il quadro clinico rimanga critico e richieda un monitoraggio costante nelle prossime ore.

I Carabinieri della Compagnia di Modica e della Stazione di Donnalucata, e i funzionari dello Spresal, hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente. Resta da verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e se il giovane fosse dotato dei dispositivi di protezione individuale necessari per operare in quota.

