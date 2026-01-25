Eccellenza. Modica Calcio travolgente a Sant’Agata: tris alla Rosmarino e fuga in classifica

ROSMARINO – MODICA 0 – 3

Rosmarino: Bonfiglio, Insana, Dridi, La Rocca, Bertella, Mondino, Lo Cascio, Maltese, Lo Grande, Di Luca, Camara. Panchina: Correia, Pirronello, Gelardi, Dos Santos. Allenatore: Marco Mineo.

Modica Calcio: Romano, Parisi, Valenca, Sessa, Asero, Belluso, Mollica, Brugaletta S., Intzidis, Fravola, Bonanno. Panchina: Truppo, Incatasciato, Savasta, Alioto, Misseri, Sclafani, Spadaro, Federico, Torres. Allenatore: Filippo Raciti

Marcatori: 18’ Parisi, 24’ Bonanno, 90’ Torres

Sant’Agata di Militello, 25 Gennaio 2026 – Il Modica non si ferma più. Dopo l’amarezza per la sconfitta nella finale in Coppa Italia regionale ( ai calci di rigore) contro lo Sciacca, i rossoblù tornano a ruggire in campionato, travolgendo la Rosmarino con un netto 3-0 sul campo del “Fresina” di Sant’Agata di Militello.

Una prova di forza che non solo cancella i dubbi post-Coppa, ma lancia un segnale inequivocabile a tutto il torneo: la capolista ha ripreso la sua marcia trionfale.

La partita: dominio rossoblù.

Il Modica ha approcciato la gara con la giusta cattiveria agonistica, trovando la via della rete con tre dei suoi uomini più rappresentativi:

• Parisi, al 18′, apre le marcature sbloccando psicologicamente la sfida.

• Bonanno, al 24′, raddoppia confermandosi un terminale offensivo implacabile.

• Torres, al 90′, mette il sigillo definitivo sul match, chiudendo i conti e mettendo in cassaforte i tre punti.

Primo tempo che inizia subito con un tiro da fuori di Sessa che manca l’appuntamento con il gol e manda la palla alle stelle. Al 4’ ci prova anche Fravola, il giovane da fuori prova una conclusione forte ma che finisce alle stelle. Al 9’ è tempo di scaldare i motori per l’attacco rossoblù, Belluso parte in contropiede e davanti la porta viene murato da un difensore, palla che finisce sui piedi di Asero che non riesce a dare forza al suo tiro. Al 18’ arriva il vantaggio ospite con Belluso che controlla bene ma viene contrastato da un difensore, il pallone arriva tra i piedi di Parisi che non ci pensa due volte e la mette dentro. Al 20’ ancora Fravola prova una botta da fuori, questa volta la conclusione è più precisa ma scheggia la traversa e finisce fuori. Il raddoppio arriva solo 4’ più tardi, Bonanno entra in area e tenta la botta, parata del portiere che non trattiene e Bonanno la mette dentro. Al 37’ la prima vera occasione dei padroni di casa con Lo Grande che manda fuori da due passi. Al 45’ c’è ancora tempo per una punizione di Valenca sul quale Brugaletta non arriva a colpire di testa e Bonanno, disturbato, non impatta bene e manda a lato.

La ripresa inizia con i padroni di casa che provano ad accorciare le distanze con Di Luca, ma la difesa mura e mantiene il vantaggio. Al 6’ bel pallone di Sessa che pesca in area Belluso, l’attaccante catanese stoppa in posizione defilata e viene murato al momento del tiro. Pochi minuti più tardi ci prova ancora Asero, l’attaccante si accentra e prova il tiro che si spegne sul palo. Al 27’ è tempo di Savasta che viene pescato bene in area, il suo colpo di testa è centrale e bloccato da Bonfiglio. Un minuto più tardi ancora l’attaccante palermitano, stoppa e prova il tiro sfiorando il palo destro. Sul finale sale in cattedra Torres che stoppa un bel pallone di tacco, inventa un sombrero su un avversario, salta ancora un secondo avversario e la mette dentro per il 3-0 finale. Da registrare, sul finale, l’esordio di Spadaro, prodotto del vivaio modicano con il Modica Airone, segnale importante di un movimento in crescita ed un progetto che viaggia sui binari giusti.

I risultati dagli altri campi rendono la domenica dei tifosi modicani ancora più dolce. Grazie al contemporaneo pareggio delle dirette inseguitrici, Avola e Messana, il distacco in classifica si fa ora siderale.

Con un vantaggio di 13 lunghezze, il Modica ipoteca seriamente il salto di categoria, dimostrando una tenuta mentale e tecnica superiore alla concorrenza. La sconfitta di Sciacca sembra ormai solo un lontano ricordo: la testa è ora tutta rivolta verso il traguardo finale.

RISULTATI 19^ GIORNATA

Giarre – Gioiosa 1 – 0

Atletico Catania – Palazzolo 1 – 1

Avola – Acquadolcese 2 – 2

Mazzarrone – Leonzio 0 – 0

Melilli – Leonfortese 2 – 0

Nebros – Messana 0 – 0

Niscemi – Vittoria 2 – 2

Rosmarino – Modica 0 – 3

CLASSIFICA

Modica 52

Avola e Messana 39

Vittoria 38

Atletico Catania 32

Leonzio 30

Mazzarrone 27

Niscemi 26

Gioiosa 24

Melilli 22

Nebros e Giarre 18

Acquadolcese 16

Rosmarimo 15

Palazzolo 13

Leonfortrse 9

Salva