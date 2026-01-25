Calcio, Serie D. Il Ragusa cala il pokerissimo: Paternò travolto e zona salvezza a un passo

RAGUSA – PATERNO’ 5 – 1

Ragusa, 25 Gennaio 2026 – Nella sfida tra squadre a caccia di punti vitali per la sopravvivenza in Serie D, il Ragusa rialza la testa prepotentemente, schiantando un Paternò sempre più in crisi. Il 5-1 finale riflette un dominio netto degli azzurri, che con questo successo salgono a quota 21 punti, portandosi a ridosso della zona salvezza e lasciando gli etnei all’ultimo posto con soli 11 punti.

La squadra di mister Lucenti approccia la gara con la giusta determinazione, anche se la prima frazione di gioco si rivela più laboriosa del previsto. Nonostante il Ragusa dia costantemente l’impressione di poter colpire, il muro ospite regge fino al 37′. L’episodio che cambia l’inerzia del match nasce da un cross perfetto dalla fascia destra, su cui si avventa Campanile: il suo tocco non lascia scampo al portiere e firma l’1-0.

Se il primo tempo era stato una prova di pazienza, il secondo si trasforma in un monologo azzurro. Il Paternò, apparso per lunghi tratti come un semplice sparring partner, crolla sotto i colpi dei padroni di casa: al 49′ un pasticcio difensivo porta all’autogol di Marchetti, che spiana la strada ai locali; 4′ dopo Golfo cala il tris, chiudendo virtualmente i giochi; al 59′ ancora scatenato Campanile, che sigla la sua doppietta personale per il 4-0. Il quinto sigillo porta la firma di Sinatra, freddo nel trasformare un calcio di rigore.

Nel finale, con il risultato ormai ampiamente acquisito e i ritmi calati, arriva il gol della bandiera per gli ospiti firmato da Ferrandino. Una rete che serve solo a scopi statistici e che non lenisce l’amarezza di una classifica che si fa sempre più preoccupante per la formazione etnea.

Per il Ragusa, invece, è una vittoria che ridà ossigeno e fiducia: la strada verso la permanenza in categoria sembra adesso molto meno ripida.

