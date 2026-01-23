  • 23 Gennaio 2026 -
Attualità | Ragusa

Camera d’Autrice: un progetto di Toponomastica promosso dalla Consulta femminile di Ragusa

Ragusa, 23 gennaio 2026 – Si terrà giovedì 29 gennaio alle ore 17.00, al de Stefano Palace Hotel la presentazione di “Camera d’Autrice”, progetto di Toponomastica Femminile promosso dalla Consulta Femminile Comunale.

L’iniziativa si realizza con la collaborazione dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Ragusa ed è sviluppata in dialogo con il percorso dell’Associazione Toponomastica Femminile, impegnata a livello nazionale nel riequilibrio della memoria pubblica e nella visibilità delle donne nei luoghi e nel linguaggio.

Il progetto “Camera d’Autrice” si inserisce in un filone di esperienze già presenti a livello nazionale, reinterpretandolo in una chiave culturale e civile che mette al centro il rapporto tra scrittura, memoria e spazio. In questa occasione, due camere del de Stefano Palace Hotel saranno dedicate a Michela Murgia ed Elvira Sellerio, due figure che, in ambiti diversi, hanno inciso profondamente nella cultura contemporanea.

“Camere d’autrice – dichiara l’assessora alle Pari Opportunità, Elvira Adamo – è un progetto che valorizza figure femminili della storia, della cultura e della creatività attraverso luoghi da abitare. Ogni spazio intitolato contribuisce a ridurre il divario di genere nella rappresentazione simbolica e culturale, offre modelli femminili plurali e promuove cultura, memoria e parità di genere.”

“Con la promozione di Camera d’Autrice – spiega Gianna Miceli, presidente della Consulta Femminile Comunale – intendiamo sostenere un progetto di Toponomastica femminile che restituisce spazio e riconoscimento alle parole delle donne, contribuendo a riequilibrare una memoria pubblica ancora fortemente segnata dall’assenza femminile. Le parole delle donne non passano: abitano.”
L’incontro del 29 gennaio sarà un momento di riflessione e condivisione aperto alla città.

