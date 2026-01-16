  • 16 Gennaio 2026 -
  
Attualità | Monterosso Almo

Monterosso Almo celebra Sant’Antonio Abate

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Monterosso Almo, 16 gennaio 2026 – Sabato 17 gennaio, la comunità monterossana si riunirà per celebrare con solennità Sant’Antonio Abate, patrono degli animali e figura centrale della tradizione popolare e religiosa del territorio. Il programma della giornata prevede momenti di spiritualità e antiche usanze che affondano le radici nella cultura contadina del paese. Alle ore 9 la prima Celebrazione Eucaristica sarà presieduta dal vicario parrocchiale Don Salvatore Giaquinta, mentre il pomeriggio si aprirà alle 16 con la suggestiva benedizione degli animali, in onore del santo eremita, da sempre considerato protettore del mondo rurale e degli animali.
Il culmine delle celebrazioni si terrà alle ore 19, con la Santa Messa solenne presieduta dall’Arciprete Don Innocenzo Mascali, alla presenza di centinai di fedeli. A seguire, alle ore 20, uno dei momenti più attesi : la benedizione del pane e l’accensione dei tradizionali “Vampi ri Sant’Antoniu”, i grandi fuochi che illumineranno le vie del borgo come gesto propiziatorio e simbolo di luce e purificazione.

© Riproduzione riservata
588622

