Basket. Stagione finita per Bea Stroscio. La Passalacqua Ragusa domenica ospita Trieste

Ragusa, 16 gennaio 2026 – Gli approfondimenti medici hanno confermato la diagnosi: per la nostra Beatrice Stroscio, purtroppo, rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro e stagione finita. Ora si attende la data dell’intervento mentre la squadra e la società, si stringono attorno all’atleta, attendendone il rientro in campo.

“Un momento delicato per la nostra stagione. Ci tengo a complimentarmi con le ragazze che stanno dimostrando maturità e responsabilità; chi stava crescendo, in termini cestistici, ora è stata chiamata a dare minuti di qualità proprio per sopperire all’assenza di alcune compagne di squadra. Sono state brave tutte e si sono fatte trovare pronte” dice coach Mara Buzzanca.

Prosegue intanto il recupero, senza sorprese, di Chiara Consolini per uno strappo muscolare e di Marika Labanca per un edema al ginocchio ormai assorbito

“Domenica alle 12, orario abbastanza insolito, scendiamo in campo al Pala Minardi di Ragusa, contro Trieste, squadra che gioca una pallacanestro poco codificabile; predilige l’uno contro uno per cercare di creare situazioni di vantaggio. Hanno una difesa aggressiva ed asfissiante, soprattutto sulla palla; – conclude coach Buzzanca – nel girone di andata a Trieste abbiamo perso moltissimi palloni. Tenendo presente questo, dobbiamo cercare di gestire al meglio i palloni e tirare fuori tutto ciò che abbiamo per prenderci i due punti in palio. Le ragazze sono pronte e mettercela tutta in campo ma invito i nostri tifosi, ad essere presenti, abbiamo tutti bisogno del loro calore; questo è un momento importante per la nostra stagione sportiva. Le ragazze hanno dimostrato di esserci, di volerci stare e meritano di essere sostenute dal nostro pubblico”.

Le statistiche: la Passalacqua Ragusa in questo campionato ha realizzato 841 punti, subendone 775; al momento occupa il quinto posto in classifica, con 18 punti, affiancata da Bolzano e Umbertide (che la precedono per la classifica avulsa). In testa al girone, Matelica guida la classifica con 22 punti; segue Alpo a 22 punti. Per Ragusa 9 partite vinte e 4 perse; Trieste è dodicesima in classifica con 4 vinte e 9 perse con 866 punti fatti e 919 subiti. In merito alle percentuali di realizzazione, Ragusa ha il 44 per cento da 2 punti, il 28% da 3, e il 68% ai liberi con 538 rimbalzi totali. La I-Vision Trieste tira con il 46% da 2 punti, il 28% da 3, 67% ai liberi, con 469 rimbalzi totali all’attivo.

L’incontro sarà arbitrato dai signori Francesco Belisario Di Luzio (Milano) e Niccolò Invernizzi (Pavia)

