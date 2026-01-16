  • 16 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 16 Gennaio 2026 -
Ragusa | Sport

Basket. Stagione finita per Bea Stroscio. La Passalacqua Ragusa domenica ospita Trieste

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 16 gennaio 2026 – Gli approfondimenti medici hanno confermato la diagnosi: per la nostra Beatrice Stroscio, purtroppo, rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro e stagione finita. Ora si attende la data dell’intervento mentre la squadra e la società, si stringono attorno all’atleta, attendendone il rientro in campo.

“Un momento delicato per la nostra stagione. Ci tengo a complimentarmi con le ragazze che stanno dimostrando maturità e responsabilità; chi stava crescendo, in termini cestistici, ora è stata chiamata a dare minuti di qualità proprio per sopperire all’assenza di alcune compagne di squadra. Sono state brave tutte e si sono fatte trovare pronte” dice coach Mara Buzzanca.

Prosegue intanto il recupero, senza sorprese, di Chiara Consolini per uno strappo muscolare e di Marika Labanca per un edema al ginocchio ormai assorbito

“Domenica alle 12, orario abbastanza insolito, scendiamo in campo al Pala Minardi di Ragusa, contro Trieste, squadra che gioca una pallacanestro poco codificabile; predilige l’uno contro uno per cercare di creare situazioni di vantaggio. Hanno una difesa aggressiva ed asfissiante, soprattutto sulla palla; – conclude coach Buzzanca – nel girone di andata a Trieste abbiamo perso moltissimi palloni. Tenendo presente questo, dobbiamo cercare di gestire al meglio i palloni e tirare fuori tutto ciò che abbiamo per prenderci i due punti in palio. Le ragazze sono pronte e mettercela tutta in campo ma invito i nostri tifosi, ad essere presenti, abbiamo tutti bisogno del loro calore; questo è un momento importante per la nostra stagione sportiva. Le ragazze hanno dimostrato di esserci, di volerci stare e meritano di essere sostenute dal nostro pubblico”.

Le statistiche: la Passalacqua Ragusa in questo campionato ha realizzato 841 punti, subendone 775; al momento occupa il quinto posto in classifica, con 18 punti, affiancata da Bolzano e Umbertide (che la precedono per la classifica avulsa). In testa al girone, Matelica guida la classifica con 22 punti; segue Alpo a 22 punti. Per Ragusa 9 partite vinte e 4 perse; Trieste è dodicesima in classifica con 4 vinte e 9 perse con 866 punti fatti e 919 subiti. In merito alle percentuali di realizzazione, Ragusa ha il 44 per cento da 2 punti, il 28% da 3, e il 68% ai liberi con 538 rimbalzi totali. La I-Vision Trieste tira con il 46% da 2 punti, il 28% da 3, 67% ai liberi, con 469 rimbalzi totali all’attivo.

L’incontro sarà arbitrato dai signori Francesco Belisario Di Luzio (Milano) e Niccolò Invernizzi (Pavia)

© Riproduzione riservata
588609

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube