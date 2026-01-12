  • 12 Gennaio 2026 -
  12 Gennaio 2026
Attualità | Ragusa

Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia: l’ibleo Giuseppe Iacono eletto Presidente

Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo, 12 gennaio 2026 – Si è ufficialmente insediato il Consiglio della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia, a seguito delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini Provinciali delle nove province siciliane. Giuseppe Iacono è stato eletto presidente, Aurora Ursino vicepresidente, Gaspare Lodato segretario/tesoriere. Il nuovo Consiglio resterà in carica per il quadriennio 2025–2029.

La Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia rinnova il proprio impegno a promuovere e rafforzare il ruolo strategico delle professioni agronomiche e forestali, riconoscendone il contributo fondamentale nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile, tutela ambientale e innovazione del sistema agroforestale siciliano.

«Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e spirito di servizio – dichiara il Presidente Giuseppe Iacono – consapevole delle importanti sfide che attendono il nostro territorio. La Federazione regionale sarà un punto di riferimento autorevole per le istituzioni e per la collettività, lavorando per valorizzare le competenze dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e per contribuire in maniera concreta alla transizione ecologica, alla tutela delle risorse naturali e allo sviluppo sostenibile dell’agroforestazione siciliana. Il nostro obiettivo è rafforzare il dialogo tra professionisti, enti pubblici e mondo produttivo, promuovendo innovazione, formazione e qualità della progettazione tecnica».

Il nuovo Consiglio opererà in sinergia con le istituzioni, il mondo della ricerca e i professionisti del settore, con l’obiettivo di valorizzare le competenze tecniche e scientifiche degli iscritti e di rispondere in modo efficace alle sfide ambientali, climatiche ed economiche del territorio regionale.

© Riproduzione riservata
