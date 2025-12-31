Grande Sicilia – MPA Ispica sul mancato svolgimento del consiglio comunale: “Serve assunzione di responsabilità collettiva”

Ispica, 31 dicembre 2025 – Il gruppo consiliare di Grande Sicilia MPA, rappresentato dai consiglieri Angelo Galifi e Salvatore Milana, desidera chiarire quanto accaduto nella seduta del Consiglio comunale di Ispica, convocata originariamente per giorno 29, e ieri in seduta di prosecuzione, ultima occasione utile per l’approvazione delle variazioni di bilancio entro l’anno.

Ci siamo presentati in Aula con un forte senso di responsabilità e la ferma volontà di votare il piano triennale delle opere pubbliche e le variazioni di bilancio, consapevoli dell’importanza cruciale di tali atti per la tenuta finanziaria e amministrativa del Comune. Purtroppo, la nostra presenza, insieme a quella di pochi altri colleghi, non è stata sufficiente per procedere alla discussione e al voto a causa della mancanza del numero legale.

Si è perso così un ulteriore momento utile, dopo settimane già segnate da rinvii e indecisioni, il che potrebbe avere ripercussioni significative per la città e i cittadini di Ispica.

In considerazione di quanto accaduto, Grande Sicilia MPA ritiene opportuno sottolineare l’importanza della presenza di tutti i consiglieri, senza distinzione di appartenenza. È fondamentale che, insieme, possiamo portare avanti una politica concreta e responsabile, evitando logiche disfattiste che non giovano alla nostra comunità.

La situazione finanziaria e amministrativa del Comune di Ispica è critica e richiede un’assunzione di responsabilità collettiva. È essenziale che tutti i consiglieri prendano piena coscienza del momento storico che l’Ente sta attraversando, abbandonando le sterili contrapposizioni ideologiche e politiche.

Grande Sicilia MPA ribadisce con forza che solo un approccio pragmatico, fondato sul confronto serio e sulla presenza costante nelle sedi istituzionali, può consentire di affrontare e superare le difficoltà attuali, restituendo alla città una prospettiva di stabilità e di sviluppo.

Ispica ha bisogno di collaborazioni costruttive: oggi più che mai, sono necessarie scelte coraggiose e uomini e donne in grado di compierle.

