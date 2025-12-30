  • 30 Dicembre 2025 -
Economia | Ragusa

Conviviale natalizia dell’Ordine Dottori Commercialisti di Ragusa. Giuramento nuovi iscritti

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 30 dicembre 2025 – Grande partecipazione e atmosfera di festa hanno contraddistinto la conviviale natalizia organizzata dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Ragusa, un’occasione preziosa per condividere gioia, valori e spirito di appartenenza tra colleghi. L’evento, che ha visto la presenza di numerosi professionisti del settore, si è svolto all’insegna della tradizione e dell’orgoglio per la professione, confermando la centralità dell’Ordine come punto di riferimento per la comunità ragusana.
Il comitato d’onore, composto dai past president e dai dirigenti di categoria, tra cui Maria Teresa Tumino, Daniele Manenti, Giorgio Cilia, Giombattista Di Blasi, Pietro Affè, Giuseppe Antoci, Michelangelo Aurnia, Patrizia Caccamo, Giorgio Criscione, Sergio Cassisi, Corrado Cugno, Alberto Depetro, Maria Gabriella Diquattro, Antonio Grande, Giuseppe Iacono, Sonia Mallia, Francesca Mazzola, Paolo Mollura, Emanuele Muriana, Carla Occhipinti, Carmelo Nolano, Giuseppe Rosa, Bruno Sallemi e Ausilia Scapellato, ha proceduto alla consegna degli attestati di riconoscimento ai colleghi meritevoli, sottolineando l’importanza della professionalità e del percorso di crescita all’interno dell’Ordine. Momento centrale della serata è stata la cerimonia di giuramento dei nuovi iscritti: Antonio Attinelli, Giuseppe Dipasquale, Riccardo Iudice, Raffaella Ragusa, Irene Sammito e Pamela Sinacciolo, chiamati a testimoniare il proprio impegno e la propria dedizione nei confronti della professione. Il presidente Attinelli ha poi consegnato personalmente il kit di benvenuto ai nuovi membri, augurando loro un percorso ricco di soddisfazioni e successi.
Nel corso della conviviale sono stati premiati i colleghi che hanno raggiunto importanti traguardi di iscrizione: Vanni Cascone per i 25 anni, Francesco Occhipinti, Massimiliano Buffa, Carmelo Nolano, Bartolo Mililli, Giovanni Iurato, Silvia Boccadifuoco, Giancarlo Guadagnino e Salvatore Guadagnino per i 30 anni, Roberto Gianchino e Rosa Anna Paolino per i 35 anni, Salvatore Cannizzo, Pippo Antoci e Vittorio Cappello per i 40 anni, Rina Criscione per i 45 anni e la past president Maria Teresa Tumino per i 50 anni di appartenenza all’Ordine. A loro sono stati tributati applausi e parole di stima, a testimonianza di una carriera vissuta con passione e dedizione.
Un momento di particolare emozione è stato dedicato alla consegna di un riconoscimento speciale ai familiari del compianto dott. Nino Ilardo, già presidente dell’Ordine dal 1994 al 2000, per la sua instancabile passione, la visione strategica e l’impegno costante nel miglioramento della professione. Il suo contributo ha rappresentato una pietra miliare per il rafforzamento dell’Ordine e la promozione degli interessi della categoria, favorendo il dialogo con le istituzioni e il territorio. L’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Ragusa rinnova così il proprio impegno a essere luogo di crescita, collaborazione e confronto, con uno sguardo sempre attento alla valorizzazione dei suoi membri e alla promozione della cultura professionale. La serata conviviale si è conclusa tra brindisi e auguri, con la promessa di continuare a lavorare insieme per il bene della categoria e della collettività.

© Riproduzione riservata
