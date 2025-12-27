  • 27 Dicembre 2025 -
Attualità

L’Albero di Natale più grande della Sicilia è stato realizzato a Montelepre

Tempo di lettura: 2 minuti

Montelepre, 27 Dicembre 2025 – A Montelepre, in provincia di Palermo, è stato realizzato l’Albero di Natale più grande della Sicilia, e il secondo più grande in Italia dopo quello di Gubbio in Umbria.

L’Albero di Natale di Montelepre non è un vero e proprio albero, ma una grande installazione luminosa realizzata sul versante di Monte d’Oro che si proietta sul Golfo di Castellammare.

È costruito con oltre 700 punti luce lungo il pendio della collina, in modo da disegnare la sagoma di un abete, alto oltre 200 metri e con una larghezza alla base di 120 metri, visibile da tutto il Golfo di Castellammare, da Alcamo a Partinico, da Balestrate a Castellammare del Golfo, da Borgetto a Giardinello, e dai tantissimi altri comuni di questo ampio territorio.

Le luci, LED a basso consumo, sono fissate al terreno tramite picchetti, supporti metallici e cavi d’acciaio che tengono in posizione le luci. Ogni linea luminosa è collegata a una rete di cavi elettrici e quadri di distribuzione, controllati da centraline che permettono l’accensione coordinata a distanza.

Il progetto dell’Albero di Natale di Montelepre è stato presentato all’Assessorato ai Beni Culturali e alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo che, a seguito dall’ampia documentazione prodotta dall’Associazione Turistica Pro Loco Montelepre, hanno autorizzato l’installazione. Il progetto ha inoltre ricevuto il patrocinio della Città Metropolitana di Palermo e del Comune di Montelepre.

L’idea progettuale nasce dal monteleprino Pietro Giostra che ha realizzato un vecchio sogno adolescenziale finora mai realizzato – ispirandosi all’Albero di Natale di Gubbio – che ha visto immediatamente la collaborazione di tanti cittadini volontari di Montelepre, dell’Associazione Turistica Pro Loco Montelepre, dell’Edilsep Impresa Edile di Giacomo Palazzolo, che ha fornito parte dei materiali, e delle istituzioni con in prima linea il sindaco di Montelepre, Giuseppe Teraanova, e di tutto il Comune, Giunta e Consiglio Comunale, che hanno sostenuto e approvato il progetto all’unanimità.

L’Albero, con una piccola cerimonia istituzionale che si è tenuta nel campo di calcio del Centro Sportivo Don Pino Puglisi di Contrada Presti a Montelepre, è stato acceso la sera del 24 dicembre in presenza di tanti cittadini, di diverse associazioni di Montelepre, dei rappresentanti della Pro Loco, e delle istituzioni monteleprine rappresentate da diversi assessori e dal sindaco Giuseppe Terranova che ha ringraziato pubblicamente gli ideatori, tutti i volontari che si sono spesi in oltre due settimane di intenso e duro lavoro per realizzare l’opera, e la Pro Loco.

L’Albero di Natale di Gubbio è una gigantesca installazione luminosa che ha una tradizione che nasce negli anni Ottanta grazie all’impegno di volontari e associazioni del territorio eugubino.

Le dimensioni sono davvero incredibili, e non è un caso che nel suo genere sia il più grande del mondo. Misura circa 650 metri in altezza lungo il versante del Monte Ingino; la larghezza alla base è di circa 350 metri; la superficie complessiva disegnata dalle luci copre oltre 130.000 ㎡; la stella in cima ha una dimensione di circa 1.000 ㎡ ed è ben visibile anche a grande distanza.

È stato costruito sulle pendici del Monte Ingino con una serie di luci posizionate lungo il monte, collegate tra loro, che creano un effetto scenografico molto suggestivo e particolare. L’accensione avviene ogni anno, oramai da oltre 60 anni, a inizio del mese di dicembre, con una cerimonia molto partecipata dai cittadini di Gubbio, dalle istituzioni del territorio e da tantissimi turisti e visitatori. È un vero e proprio evento che dà inizio alle festività natalizie della Regione Umbria, e l’Albero è diventato un vero e proprio simbolo identitario della tradizione cristiana del territorio umbro.

