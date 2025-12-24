Campionati Regionali Fight 1: a Rosolini tre ori per il Calabrese Fighting Team Modica

Modica, 24 dicembre 2025 – Continuano a mietere successi gli atleti del Calabrese Fighiting Team Modica che chiudono con prestazioni e risultati eccellenti il 2025.

Domenica scorsa, infatti, gli allievi di Valeria Calabrese hanno ottenuto tre medaglie d’oro ai campionati regionali Figh 1 che si sono disputati al “PalaTricomi” di Rosolini.

Nelle categorie 65kg e 70kg, arrivano le conferme e il titolo di campione regionale rispettivamente per Francesco Girasa e Ahmed Mohamed.

La sorpresa per il team modicano, invece, arriva nella categoria 47kg cadetti, dove con un exploit Giacomo Manilla ha conquista il gradino più alto del podio battendo nettamente tutti i suoi pari peso incontrati fino alla conquista del titolo.

“Girasa e Mohamed – dichiara soddisfatta Valeria Calabrese – sono ormai delle certezze e sono sempre più convinta di poter ambire e competere a livelli più alti. Manilla – continua – invece ha dimostrato di essere un vero Fighter perchè, dopo la sconfitta al suo esordio,si è rimboccato le maniche ed è riuscito a fare un salto di qualità che non si vede spesso. Sono moto orgogliosa delle sue prestazioni e – conclude Valeria Calabrese – di quelle di tutta la squadra”.

