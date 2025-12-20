  • 20 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 20 Dicembre 2025 -
Ragusa | Sindacale

Bozza nuovo regolamento Tari a Ragusa, la Cna a confronto con l’assessorato ai Tributi dell’ente municipale

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 20 dicembre 2025 – Nuovo importante incontro tra la Cna comunale di Ragusa e l’ufficio Tributi del Comune di Ragusa presso i locali dell’ufficio Tributi dell’ente di palazzo dell’Aquila. L’incontro ha visto la partecipazione dell’assessore al Bilancio e ai Tributi, Giovanni Iacono, del dirigente dell’ufficio Tributi, Salvatore Guadagnino, del funzionario responsabile dell’ufficio Tari, Vincenzo Novello, del responsabile comunale della Cna di Ragusa, Andrea Roccaro, e di Giuseppe Brullo, responsabile Ambiente della Cna di Ragusa. Oggetto della riunione è stata la bozza del nuovo regolamento sulla Tari che il Comune sta predisponendo.
La Cna di Ragusa si è presentata con alcune proposte di modifica per rendere il regolamento ancora più snello e chiaro e per portare avanti le rivendicazioni delle imprese che desiderano certamente pagare, ma pagare il giusto e soprattutto non ritengono adeguati eventuali appesantimenti burocratici in aggiunta alla dovuta tassazione. Dal confronto è emerso che le proposte di modifiche avanzate dalla Cna erano tutte di buon senso e accoglibili da parte dell’amministrazione.
Tuttavia, le due parti non si sono ritrovate rispetto al percorso da compiere sui magazzini destinati ai prodotti finiti, tassabili da parte dell’amministrazione comunale, di parere opposto e contrario la Cna di Ragusa. La Cna comunale di Ragusa, è stato spiegato, continuerà a svolgere un ruolo di interlocuzione attiva, supportando le imprese e mantenendo un dialogo costante con l’amministrazione comunale per tutelare gli interessi degli imprenditori locali.

© Riproduzione riservata
586730

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube