L’impero che Putin vuole riassemblare…l’opinione di Rita Faletti

Dal 2000, 25 anni di potere ininterrotto di Putin che ha blindato il voto assicurandosi un plebiscito scontato, la Russia ha subito una trasformazione profonda che ha cancellato ogni debole traccia di democrazia. Senza partiti di opposizione, scomparsi o assorbiti dal partito unico putiniano, repressioni brutali di ogni forma di dissenso, controllo capillare sui media, conflitti e tensioni con l’occidente accusato strumentalmente di minacciare la sua sicurezza quando è vero il contrario, la Federazione russa sta retrocedendo al tempo dell’Unione sovietica di Stalin, riportato agli onori da un presidente che non ha mai digerito il crollo dell’Urss e da anni coltiva il disegno di ricostituirla. Lavrov, l’esperto e abile ministro degli Esteri russo, disegna su un foglio la falce e il martello, il marchio di stato perché non si dimentichi e indossa una maglietta con la scritta URSS, un avvertimento a chi si illuda di sottovalutarne il significato. La dissoluzione dell’Unione Sovietica è spesso ricordata come un evento inevitabile, la conclusione naturale di un sistema economico giunto al collasso. Eppure. Nell’inverno del 1991, nella foresta di Belaveza al confine tra Bielorussia e Polonia, in una sobria dacia di legno scuro, fu firmato un accordo al centro del quale si leggeva: “L’Urss cessa di esistere”. Tre leader, seduti a un tavolo, chiudevano una fase geopolitica firmando il certificato di morte di un impero rispettato e temuto in mezzo mondo. Erano Boris El’ cin, neopresidente della Russia, Leonid Kravchuk, neopresidente dell’Ucraina e Stanislav Suskevic, presidente della Bielorussia. Non una parola, sul tavolo tre tazze fumanti di tè forte, alle pareti grandi mappe dell’Urss. A Mosca, mentre la neve cadeva, arrivò una telefonata. Gorbacev ascoltò in silenzio, non aveva alcun potere per opporsi, anche se, ufficialmente, era ancora il presidente dell’Unione Sovietica. Poche parole avevano decretato la fine di una settantina di anni di storia, aprendo un nuovo ordine. La Russia di El’ cin voleva liberarsi del controllo del centro sovietico e assumere la guida regionale come Stato indipendente, non più semplice repubblica federata. L’Ucraina aveva appena votato per l’indipendenza con un referendum plebiscitario. Rimanere nella struttura sovietica sarebbe stato politicamente impossibile. La Bielorussia cercava una garanzia di sicurezza e sopravvivenza economica attraverso nuovi accordi multilaterali. Invece di combattere per mantenere l’Unione, i protagonisti negoziarono il proprio margine di potere nel nuovo ordine: 15 ex repubbliche che diventavano nuovi stati, di cui molti in possesso di arsenali imponenti da coordinare, una transizione economica da gestire, la Russia da mantenere come baricentro della regione. Al vecchio sistema sovietico sostituirono la Comunità degli Stati Indipendenti, primo esempio di integrazione e cooperazione all’interno dello spazio post-sovietico. Non ne facevano parte le tre repubbliche baltiche: Estonia, Lettonia e Lituania. L’indipendenza era però più formale che sostanziale. L’establishment era costituito dalla vecchia oligarchia sovietica, sia i segretari di partito, che i ministri che i funzionari del Kgb. La conseguenza è che in nessuna delle ex repubbliche si è mai attuato un processo democratico in grado di affrancarsi dal peso dell’autoritarismo sovietico. In realtà, la Russia non vedeva in quella transizione una resa, ma una fase di ritirata tattica in attesa di un ritorno di influenza che ha reso lo spazio post-sovietico uno dei più instabili del mondo. L’occidente non l’aveva compreso. Si è rifiutato di vedere le prime avvisaglie di una inestinguibile volontà di rinascita nell’occupazione di due oblast in Georgia nel 2008, nell’annessione illegale della Crimea nel 2014, nella guerra di aggressione all’Ucraina. Per Putin l’Unione Sovietica non è morta, un impero non si annulla con una firma, esiste ancora sotto diverse spoglie di cui si vuole ignorare la pericolosità.

