Aiac Ragusa: il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio a 5 Samperi, ha tenuto un corso di approfondimento per gli allenatori

Ragusa, 11 dicembre 2025 – L’Associazione italiana allenatori calcio di Ragusa esprime la più grande soddisfazione per la straordinaria giornata di martedì, resa ancora più speciale dalla presenza del commissario tecnico della nazionale italiana di calcio a 5, Salvo Samperi.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di crescita professionale e confronto per gli allenatori presenti, grazie all’approfondimento di temi fondamentali come la costruzione del gioco, la mobilità e il concetto del “terzo uomo” su spazi ridotti. Il programma ha saputo coniugare in maniera coinvolgente la pratica in campo con momenti di approfondimento teorico in aula, stimolando l’interesse e la partecipazione attiva di tutti i presenti. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al presidente Aiac Ragusa, Pino Rigoli, per il suo instancabile impegno nell’organizzazione dell’iniziativa, al vicepresidente Daniele Vitale per il prezioso contributo operativo e al segretario Salvuccio Vitale, il cui supporto è stato fondamentale per la perfetta riuscita dell’evento.

L’Aiac di Ragusa intende inoltre ringraziare la società Game Sport Ragusa per la disponibilità e l’entusiasmo dimostrato dai giovani atleti coinvolti, e l’amministrazione comunale per aver messo a disposizione il campo sportivo di viale Colajanni e l’aula nella sede dell’assessorato allo Sport-Sviluppo economico, dimostrando ancora una volta sensibilità e attenzione verso il mondo dello sport. “Un grazie di cuore a tutti i partecipanti per l’entusiasmo e la passione dimostrati – afferma il presidente Rigoli – L’Aiac di Ragusa vi dà appuntamento al prossimo evento, con la certezza di vivere insieme nuove esperienze di crescita e condivisione”.

