  • 11 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 11 Dicembre 2025 -
Ragusa | Sport

Aiac Ragusa: il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio a 5 Samperi, ha tenuto un corso di approfondimento per gli allenatori

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 11 dicembre 2025 – L’Associazione italiana allenatori calcio di Ragusa esprime la più grande soddisfazione per la straordinaria giornata di martedì, resa ancora più speciale dalla presenza del commissario tecnico della nazionale italiana di calcio a 5, Salvo Samperi.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di crescita professionale e confronto per gli allenatori presenti, grazie all’approfondimento di temi fondamentali come la costruzione del gioco, la mobilità e il concetto del “terzo uomo” su spazi ridotti. Il programma ha saputo coniugare in maniera coinvolgente la pratica in campo con momenti di approfondimento teorico in aula, stimolando l’interesse e la partecipazione attiva di tutti i presenti. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al presidente Aiac Ragusa, Pino Rigoli, per il suo instancabile impegno nell’organizzazione dell’iniziativa, al vicepresidente Daniele Vitale per il prezioso contributo operativo e al segretario Salvuccio Vitale, il cui supporto è stato fondamentale per la perfetta riuscita dell’evento.

L’Aiac di Ragusa intende inoltre ringraziare la società Game Sport Ragusa per la disponibilità e l’entusiasmo dimostrato dai giovani atleti coinvolti, e l’amministrazione comunale per aver messo a disposizione il campo sportivo di viale Colajanni e l’aula nella sede dell’assessorato allo Sport-Sviluppo economico, dimostrando ancora una volta sensibilità e attenzione verso il mondo dello sport. “Un grazie di cuore a tutti i partecipanti per l’entusiasmo e la passione dimostrati – afferma il presidente Rigoli – L’Aiac di Ragusa vi dà appuntamento al prossimo evento, con la certezza di vivere insieme nuove esperienze di crescita e condivisione”.

585731
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube