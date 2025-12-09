  • 9 Dicembre 2025 -
Acate | Sanità

La campagna di screening ‘Salute a Bordo’ riprende regolarmente mercoledì 10 da Acate

Tempo di lettura: 2 minuti

Acate, 09 dicembre 2025 – A seguito dell’intervento tecnico resosi necessario per un guasto alla strumentazione, la campagna itinerante degli screening oncologici dell’ASP di Ragusa, denominata ‘Salute a bordo’, riprenderà regolarmente le proprie attività a partire da domani, mercoledì 10 dicembre.
Il motorhome – dove è possibile effettuare la mammografia di screening o ritirare il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci – sarà nuovamente operativo ad Acate, in piazza Libertà, nelle giornate di mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre, con i consueti orari: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.
L’Azienda rinnova l’invito alla cittadinanza a partecipare ai programmi di prevenzione oncologica, strumenti essenziali per la tutela della salute. Il recupero degli appuntamenti di Santa Croce Camerina e Vittoria sarà comunicato successivamente.

