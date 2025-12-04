  • 4 Dicembre 2025 -
Politica | Vittoria

Stagione Teatrale del “Vittoria Colonna”: approvato il programma. Tiziana Bellassai nominata Direttrice Artistica

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 04 dicembre 2025 – È stata ufficialmente definita la nuova Stagione Teatrale 2025/2026 del Teatro Comunale “Vittoria Colonna”: la Giunta comunale ha approvato il programma e affidato la direzione artistica a Tiziana Bellassai per la stagione di prosa.
La scelta dell’Amministrazione nasce dalla volontà di rilanciare il teatro cittadino attraverso un cartellone ricco, articolato e di qualità, capace di rispondere alle esigenze di un pubblico ampio e diversificato e di riportare il “Vittoria Colonna” al ruolo culturale che storicamente ricopre nella città.
Per presentare il programma, il 19 dicembre 2025 si terrà una conferenza–spettacolo di anteprima alle ore 21 al Teatro Comunale “ Vittoria Colonna”.
L’Assessore alla Cultura Paolo Monello ha dichiarato: “Questa Stagione segna un passaggio importante: stiamo rafforzando la programmazione culturale e valorizzando i talenti locali, mettendo in dialogo le eccellenze artistiche del territorio con produzioni di livello nazionale. Il nostro obiettivo è costruire un teatro che non sia solo luogo di spettacolo, ma spazio di crescita, creatività e partecipazione, soprattutto per i giovani. La presenza di compagnie radicate nel territorio, accanto a realtà affermate nel panorama italiano, è la testimonianza di una scelta precisa: investire nella cultura come motore di sviluppo e come casa dei nostri artisti”.
“Con questa nuova Stagione Teatrale vogliamo restituire al Teatro Vittoria Colonna il ruolo che merita: un luogo vivo, aperto, capace di parlare alla città e di attrarre pubblico da tutto il territorio. La scelta della dott.ssa Bellassai come direttrice artistica rappresenta un investimento in professionalità e visione.
Siamo convinti che la cultura non sia un semplice corredo, ma una delle infrastrutture più importanti per costruire comunità, identità e sviluppo. Il nostro impegno è quello di continuare a valorizzare gli spazi culturali e offrire ai cittadini un programma di qualità, all’altezza della storia e del prestigio del nostro teatro”- ha commentato il Sindaco Francesco Aiello.
Di seguito il programma della stagione teatrale 2025/2026

TEATRO DI PROSA
19/12/2025 – Presentazione Stagione
Conferenza–spettacolo presso il Teatro Comunale
10/01/2026 – CARO CAROSELLO (Clara Costanzo) – Tam Tam Coop., Napoli
07/02/2026 – LA CREATURA DEL DESIDERIO (con Venturiello) – Officina Teatrale
GRAN VARIETÀ – Compagnia G.o.D.o.T. – Ragusa
15/04/2026 – ARCHIMEDE (Mario Incudine)
21/04/2026 – MANCA SOLO MOZART – Associazione Culturale 3Atro
IL MIO PRIMO EDUARDO – Associazione Culturale ArTeatro
A SPASSO CON DAISY – Associazione Culturale Il Teatro
Per il Teatro dei ragazzi
1 febbraio 2026 – L’AMORE DI PAPAGENO E PAPAGENA – Compagnia G.o.D.o.T.
15 febbraio 2026 – A PIEDE LIBERO – Laura Kibel
29 marzo 2026 – LA VERA STORIA DE “LA BELLA ADDORMENTATA” – Compagnia G.o.D.o.T.
BIGLIETTI E ABBONAMENTI
Biglietti:
€ 10,00 – 3° e 4° ordine di palchi
€ 15,00 – 1° e 2° ordine di palchi
€ 20,00 – platea
Abbonamenti:
€ 65,00 – 3° e 4° ordine di palchi
€ 95,00 – 1° e 2° ordine di palchi
€ 130,00 – platea
L’Amministrazione conferma il proprio impegno nella promozione della cultura e nella valorizzazione del Teatro “Vittoria Colonna”, luogo centrale per la crescita e la vita culturale della città.

© Riproduzione riservata

