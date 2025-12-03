Ragusa più verde: 34 nuovi alberi e manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo

Ragusa, 03 dicembre 2025 – L’Amministrazione Comunale, tramite l’assessorato al Verde Pubblico, comunica l’esito dei recenti interventi di piantumazione e pianifica ulteriori azioni di manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo comunale.

“Proseguiamo con l’impegno – dichiara l’assessore al Verde Pubblico, Giovanni Iacono – di rendere la nostra città e le frazioni più verdi e sostenibili. Gli interventi eseguiti e programmati mirano non solo ad aumentare il numero di alberi, ma anche a garantire la sicurezza e il corretto sviluppo del nostro patrimonio arboreo in conformità con le normative vigenti”.

In questi primi 3 giorni della settimana sono stati piantumati 24 nuovi alberi in diverse aree del territorio comunale:

– in via Sergio Ramelli (Ragusa) hanno preso dimora 4 Bagolari e 2 Morus.

– nell’area verde nei pressi di via Cupoletti (Zona Artigianale, Ragusa) sono stati piantumati 5 Bagolari.

– in via Portovenere a Marina di Ragusa sono stati piantumati 13 esemplari di Paulownia, una specie nota per la sua rapida crescita.

L’attività di implementazione del verde proseguirà nei prossimi giorni con la piantumazione di ulteriori 10 Bagolari in aree nei pressi di “Alta Sfera” a Ragusa.

“Si rende noto, inoltre, – conclude l’Assessore Giovanni Iacono – un intervento di rimozione che abbiamo programmato in via Vasco De Gama a Marina di Ragusa; infatti, a seguito di un’accurata perizia agronomica saranno rimossi, nei prossimi giorni, 4 ficus che sono stati piantumati parecchi anni fa a ridosso di abitazioni e in marciapiedi le cui dimensioni ridotte non sono a norma di ‘Regolamento del patrimonio arboreo e del verde’ approvato nel 2020. L’intervento è inoltre motivato dai danni che gli apparati radicali delle piante possono produrre alle abitazioni avendone attraversato già porzioni di esse. Tra l’altro, non possono essere effettuati interventi a carico dell’apparato radicale in quanto influirebbero negativamente sulla stabilità delle stesse piante”.

