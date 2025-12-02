  • 3 Dicembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Lotta alla criminalità organizzata: ispezione DIA nel cantiere del Lotto 1 dell’Autostrada Ragusa-Catania

Tempo di lettura: 2 minuti

CATANIA, 02 Dicembre 2025 – Un’importante attività di controllo ispettivo è in corso sul Lotto 1 dell’autostrada Ragusa-Catania, una delle opere infrastrutturali più cruciali in fase di realizzazione in Sicilia. L’azione è condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) di Catania con l’obiettivo primario di prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori pubblici.

L’accesso ispettivo mira ad acquisire tutte le informazioni dettagliate relative al cantiere, inclusi i dati su sub appaltatori presenti, manodopera impiegata, entrate e uscite giornaliere del personale e dei mezzi.

Questi controlli rientrano nelle funzioni istituzionali della DIA, che detiene la delega per le ispezioni sui luoghi di lavoro dei grandi appalti pubblici, garantendo così la legalità e la trasparenza nell’esecuzione delle opere.

L’autostrada Ragusa-Catania rappresenta un investimento complessivo di quasi un miliardo e mezzo di euro, finanziato da risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, Anas e in parte dalla Regione Siciliana. I lavori sono stati suddivisi in quattro lotti, tutti aggiudicati all’inizio del 2023.

La nuova arteria collegherà l’innesto tra la SS 514 “Di Chiaramonte” e la SS 115 “Sud Occidentale Sicula” (nel Ragusano) con l’autostrada “Catania-Siracusa”.

Il Lotto 1, ora sotto ispezione, è stato aggiudicato alla società We Build, colosso delle costruzioni già impegnato in Sicilia in cantieri fondamentali come il raddoppio ferroviario Catania-Palermo e Messina-Catania, oltre a essere la società incaricata della costruzione del Ponte sullo Stretto.

  • Estensione: 18 chilometri, con due carreggiate da circa 600 metri.

  • Territori interessati: Comuni di Ragusa e Chiaramonte Gulfi.

  • Importo Lavori: Quasi 220 milioni di euro.

Gli altri lotti sono stati aggiudicati come segue:

  • Lotto 2: Impresa I.C.M. S.p.A.

  • Lotto 3: Raggruppamento temporaneo Rizzani de Eccher – Manelli impresa Srl.

  • Lotto 4: Raggruppamento temporaneo Cosedil S.p.A. – D’Agostino Costruzioni Generali Srl – Fincantieri Infrastructure S.p.A.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione.

