  • 1 Dicembre 2025 -
Attualità

Elenco delle postazioni autovelox in Sicilia dal 1 al 7 dicembre 2025

Tempo di lettura: 2 minuti

I controlli con autovelox in Sicilia dal 1 al 7 dicembre 2025 coinvolgeranno un’ampia rete di arterie distribuite tra le province di Palermo, Trapani, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Catania e Ragusa.
La A19 Palermo–Catania e la A29 Palermo–Mazara del Vallo risultano gli assi autostradali più monitorati della settimana, punti di riferimento per gli spostamenti interni all’isola. Si aggiungono i tratti della A20 Messina–Palermo e della A18, che registrano costantemente volumi di traffico elevati.
Sul fronte della viabilità ordinaria, i controlli interessano la SS115 Sud Occidentale Sicula, la SS121 Catanese, la SS189, la SS626, e la SS640 di Porto Empedocle, arterie che collegano aree interne e costiere, molte delle quali percorse da pendolari e mezzi commerciali.
Elenco completo degli autovelox in Sicilia dal 1 al 7 dicembre 2025
Lunedì 1 dicembre 2025
• Autostrada A19 Palermo–Catania (Palermo)
• Autostrada A29 Palermo–Mazara del Vallo (Trapani)
• Autostrada A20 (Messina)
• Strada Statale SS115 Sud Occidentale Sicula (Agrigento)
• Strada Statale SS189 (Palermo)
• Strada Statale SS640 di Porto Empedocle (Caltanissetta)
Martedì 2 dicembre 2025
• Autostrada A18 (Messina)
• Autostrada A20 (Messina)
Mercoledì 3 dicembre 2025
• Autostrada A19 Palermo–Catania (Palermo)
• Strada Statale SS121 Catanese (Catania)
• Strada Statale SS115 (Ragusa)
Giovedì 4 dicembre 2025
• Autostrada A29 Palermo–Mazara del Vallo (Trapani)
• Strada Statale SS626 (Caltanissetta)
Venerdì 5 dicembre 2025
• Autostrada A19 Palermo–Catania (Palermo)
• Strada Statale SS121 Catanese (Catania)
• Strada Statale SS626 (Caltanissetta)
• Strada Statale SS640 di Porto Empedocle (Agrigento)
Sabato 6 dicembre 2025
• Autostrada A29 Palermo–Mazara del Vallo (Trapani)
• Autostrada A18 (Messina)
• Strada Statale SS189 (Palermo)
Domenica 7 dicembre 2025
• Autostrada A19 Palermo–Catania (Palermo)
• Autostrada A29 Palermo–Mazara del Vallo (Trapani)
• Strada Statale SS640 di Porto Empedocle (Agrigento)
Limiti di velocità in Italia:
Mantenere una velocità adeguata e rispettare le norme stradali non solo aiuta a evitare sanzioni, ma contribuisce a rendere più sicura la circolazione.
• Autostrade: 130 km/h; 110 km/h in caso di maltempo.
• Strade extraurbane principali: 110 km/h; 90 km/h in caso di maltempo.
• Strade extraurbane secondarie e locali: 90 km/h.
• Aree urbane: 50 km/h; 70 km/h in tratti specificamente segnalati.
La velocità moderata non solo riduce i rischi per tutti gli utenti della strada, ma aiuta anche a migliorare la fluidità della circolazione.
Le sanzioni per l’eccesso di velocità
Le multe per il superamento dei limiti di velocità variano in base all’entità dell’infrazione. Per violazioni fino a 10 km/h oltre il limite, la multa può arrivare a 42 euro. Superando i limiti di oltre 10 km/h ma non oltre 40 km/h, la sanzione aumenta, partendo da 173 euro e comportando la decurtazione di 3 punti dalla patente.
Se la velocità eccede di oltre 40 km/h ma non supera i 60 km/h, la multa può raggiungere 543 euro, con la sottrazione di 6 punti e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Per violazioni superiori a 60 km/h, la multa parte da 845 euro, con 10 punti decurtati e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi. In caso di recidiva, le conseguenze si aggravano ulteriormente, con il rischio di ritiro definitivo della patente.
Ricordiamo infine di controllare di aver effettuato la revisione auto periodica.
Fonte: Polizia di Stato – Aggiornato il: 1 Dicembre 2025

© Riproduzione riservata

