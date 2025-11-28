  • 28 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 28 Novembre 2025 -
Politica regionale | Vittoria

Vertice a Palermo sull’autoporto di Vittoria, Sallemi (Fratelli d’Italia): “Confronto costruttivo con l’Assessore Aricò e il Sindaco Aiello

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo, 28 novembre 2025 – Si è tenuto oggi a Palermo, presso la sede dell’Assessorato regionale alle Infrastrutture, un incontro istituzionale per discutere della situazione dell’autoporto di Vittoria, infrastruttura strategica per il tessuto economico e produttivo del territorio. All’incontro con l’assessore regionale Alessandro Aricò, promosso dal Senatore Salvo Sallemi, ha preso parte il Sindaco di Vittoria Francesco Aiello. Al centro del confronto, proficuo e operativo, l’analisi delle criticità emerse e la definizione dei prossimi passaggi tecnici per trovare una soluzione condivisa.

“Ringrazio l’Assessore Alessandro Aricò per la grande disponibilità e l’attenzione riservata a una questione di primaria importanza per la nostra area – dichiara il Senatore Salvo Sallemi –. L’autoporto di Vittoria rappresenta un hub cruciale per la logistica e la mobilità, e il nostro impegno è massimo per superare le difficoltà”.

“L’incontro ha gettato le basi per un percorso condiviso tra i diversi livelli di governo. Come sempre, la sinergia tra le istituzioni è la chiave per ottenere risultati concreti – prosegue Sallemi –. Insieme al Sindaco Aiello e con il supporto della Regione, abbiamo avviato un percorso che vedrà nei prossimi giorni un aggiornamento tecnico tra gli uffici comunali e regionali. L’obiettivo è trovare al più presto una quadra sulle questioni aperte. Il nostro lavoro, giorno dopo giorno, è e rimarrà sempre al servizio del territorio e dei suoi cittadini”.

584362
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube