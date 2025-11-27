  • 27 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 27 Novembre 2025 -
Cronaca

Aggredisce e morde un Agente a Niscemi: arrestato un ventenne per resistenza e lesioni

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

NISCEMI, 27 Novembre 2025 – Un giovane di vent’anni è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere, dopo essersi scagliato violentemente contro gli agenti durante un controllo.

I fatti sono avvenuti lo scorso venerdì nel centro storico di Niscemi, quando un equipaggio della Volante ha fermato l’autovettura su cui viaggiava il ventenne per una verifica di routine.

Durante il controllo, i poliziotti hanno notato che il giovane si mostrava eccessivamente agitato e insofferente. Hanno quindi proceduto a una perquisizione del mezzo, rinvenendo e sequestrando un coltello di ventidue centimetri nascosto tra il cofano e i sedili posteriori.

A quel punto, il ventenne ha reagito in modo aggressivo, inveendo con frasi minacciose contro gli operatori: “andate a prendere i delinquenti… io non ho fatto niente… pezzi di sbirri… con voi in macchina non ci salgo, possiamo arrivare fino alla morte…”.

Il giovane ha tentato di allontanarsi e, una volta fermato, si è scagliato con violenza contro gli agenti, colpendoli con calci e pugni e arrivando a mordere il braccio a uno di essi. Inoltre, ha tentato di sottrarre l’arma di ordinanza a uno dei poliziotti.

Dopo essere stato bloccato, il ventenne è stato condotto in Commissariato. Su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Gela, è stato posto agli arresti domiciliari.

L’indomani, sabato mattina, il Giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto per l’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Si ricorda che la responsabilità dell’indagato sarà accertata solo in seguito a sentenza definitiva, in virtù del principio di non colpevolezza.

584211
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube