Approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2026-28 a Scicli. 27 milioni di euro di investimenti

Scicli, 25 novembre 2025 – Approvato ieri sera il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026–2028 del Comune di Scicli. Oltre 27 milioni di euro di investimenti per sicurezza, rigenerazione urbana, mobilità e impianti sportivi

Il Consiglio comunale ha approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026–2028, un documento strategico che definisce gli interventi di maggior rilievo per la crescita, la sicurezza e lo sviluppo di Scicli.

Il piano mobilita 27,4 milioni di euro tra finanziamenti pubblici, fondi regionali, contributi della Protezione Civile e capitali privati.

L’Amministrazione comunale presieduta dal sindaco Mario Marino esprime grande soddisfazione per l’esito del voto, che consente di programmare interventi attesi da anni e di rafforzare la capacità di progettazione del Comune.

Ecco le principali opere previste per il 2026, con oltre 17 milioni di euro di lavori programmati:

• Parco urbano San Nicolò – 1° stralcio (2,68 milioni €);

• Riqualificazione del lungomare di Levante a Donnalucata e mobilità dolce su via Lido (2,13 milioni €);

• Riqualificazione e valorizzazione Villa Penna (700 mila €);

• Interventi di messa in sicurezza dei torrenti Trippatore, Modica–Scicli, Santa Maria La Nova, Currumeli e San Bartolomeo (oltre 1 milione € complessivi);

• Bonifica e messa in sicurezza della discarica di San Biagio (2,7 milioni €);

• Potenziamento dello Stadio Comunale “Ciccio Scapellato” (2,4 milioni € + 295 mila € + 471 mila € per interventi complementari);

• Manutenzione straordinaria dei campi da tennis in via Tiepolo (470 mila €);

• Pista ciclabile Scicli–Jungi (1,5 milioni €);

• Riattamento strada San Marco–Gurgazzi–Ritegno (Zagarone) (1,02 milioni €);

• Efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione (600 mila €).

Principali opere previste per il 2027:

• Realizzazione Centro Comunale di Raccolta (CCR) (750 mila €)

• Mitigazione del rischio idrogeologico della collina Spana (1 milione €)

• Valorizzazione dell’ex macello comunale per finalità sociali (100 mila €)

Totale 2027: 2,75 milioni €.

Principali opere previste per il 2028:

• Parco extraurbano Truncafila–San Biagio (5,3 milioni €, capitale privato);

• Opere di urbanizzazione primaria nella zona D2 – Timperosse, Donnalucata (II stralcio) (1,02 milioni €);

• Prolungamento del lungomare di via Miramare fino alla SP 66 Sampieri–Marina di Modica (520 mila €);

• Realizzazione del forno crematorio del nuovo cimitero cittadino (600 mila €, project financing)

Totale 2028: 4,3 milioni €.

Dichiarazione del Sindaco Marino

«Con questo Piano Triennale – afferma il Sindaco Mario Marino– proseguiamo un percorso concreto di programmazione e sviluppo. Molti dei progetti approvati sono già dotati di livelli progettuali avanzati e potranno essere candidati ai finanziamenti non appena disponibili. Scicli investe sulla sicurezza del territorio, sulla rigenerazione urbana, sui servizi e sul potenziamento degli impianti sportivi».

Dichiarazione dell’Assessore Giannone

«È un piano che guarda alla città nel suo complesso: dal centro storico alle frazioni, dalle infrastrutture idrauliche agli impianti sportivi – sottolinea l’assessore Enzo Giannone–. Abbiamo costruito un programma realistico, finanziabile e coerente con le esigenze dei cittadini. Ora lavoreremo per accelerare progettazioni e cantieri».

Salva