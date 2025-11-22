Vola in Sicilia a prezzo ridotto: prorogato fino al 28 febbraio 2026 il “Bonus Voli” per i residenti

Palermo, 22 novembre 2025 – Ottime notizie per i residenti siciliani: il Bonus Voli, il contributo regionale per mitigare il caro biglietti aerei, è stato prorogato fino al 28 febbraio 2026. Il decreto che estende la validità della misura è stato firmato dal Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.

La misura, volta ad attenuare gli svantaggi derivanti dall’insularità, garantisce una riduzione sul prezzo dei biglietti aerei da e per la Sicilia. La proroga arriva in un momento cruciale, in vista delle prossime festività natalizie, un periodo di grande intensità per gli spostamenti.

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha sottolineato l’importanza della decisione: «Abbiamo voluto dare una risposta all’enorme richiesta dei cittadini siciliani, confermando l’impegno del governo Schifani nel contrasto degli effetti del caro voli, soprattutto in un periodo di grandi spostamenti come quello delle prossime festività. In pochi giorni le piattaforme di prenotazione delle compagnie Ita e Aeroitalia saranno aggiornate con la nuova scadenza e sarà possibile acquistare il biglietto ottenendo lo sconto.»

I dati confermano il successo della misura: secondo l’Assessorato, alla fine di ottobre 2025 sono state registrate oltre 1 milione e 300mila richieste di rimborso sulla piattaforma SiciliaPei, lanciata alla fine del 2023. Nel solo 2025 (gennaio-ottobre), più di 600mila viaggiatori hanno beneficiato della riduzione.

Il Bonus Voli prevede le seguenti riduzioni sul costo del biglietto aereo, valide per voli da e per qualsiasi aeroporto italiano:

Riduzione del 25% sul costo del biglietto per tutti i residenti in Sicilia.

Riduzione del 50% per le categorie prioritarie, che includono: Persone con invalidità almeno del 67%. Studenti. Residenti con Isee inferiore a 15 mila euro.



Le piattaforme di prenotazione delle compagnie aeree che aderiscono all’iniziativa saranno presto aggiornate per consentire l’acquisto dei biglietti con la nuova scadenza.

