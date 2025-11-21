Un fine settimana intenso per i comitati iblei per la Palestina

Ragusa, 21 novembre 2025 – Un fine settimana intenso e ricco di iniziative per i Comitati iblei per la Palestina, comitati spontanei che si trovano in diverse città della provincia di Ragusa. Teatro, dibattiti e musica per sensibilizzare le persone su quanto sta ancora accadendo e su ciò che è possibile fare anche a livello di boicottaggio di alcuni prodotti provenienti da Israele, non solo alimentari ma anche farmaceutici.

Sabato 22 novembre a Modica, “L’Italia sull’attenti! Le spese militari e i tagli alla spesa sociale”. Interverranno Antonio Mazzeo, Peppe Cannella e Claudio Tamagnini. Appuntamento presso Domus Sancti Petri, ore 19:00

Sabato 22 novembre a Modica, “Dalla Palestina a noi: la militarizzazione della Sicilia”. Interverrà Antonio Mazzeo, attivista e giornalista di inchiesta. Presso Hemingway Vineria, ore 21:00

Domenica 23 novembre a Modica. Laboratorio di educazione alla pace con Antonio Mazzeo. Un’occasione per educare alla non violenza, alla solidarietà e alla pace attraverso il linguaggio del teatro. Presso Crisci Ranni, ore 10:30

Domenica 23 novembre a Comiso. Dall’aeroporto all’agricoltura: il ruolo strategico della Sicilia. In occasione del pranzo sociale antimilitarista a cura di Estremo Sud e La Verde Vigna, interverranno Antonio Mazzeo e a Claudio Tamagnini. Presso La Verde Vigna, dalle ore 11:00.

Domenica 23 novembre a Ragusa. Proiezione docufilm “Just Play” di Dimitri Chimenti. In collegamento con il regista Dimitri C. e Ramzi Aburedwan, interverrà Antonio Mazzeo. Presso The Globe Arci, ore 19:00

