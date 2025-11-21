Calcio. Il Frigintini ancora in trasferta: domani a Scicli un derby ibleo delicatissimo

Modica, 21 Novembre 2025 – Seconda trasferta consecutiva per il Frigintini Calcio di mister Ciccio Di Rosa. Dopo l’ennesima prestazione positiva, anche se non premiata dal risultato, fornita al “Megarello” di Augusta, i rossoblu saranno di scena domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle 15:00, al “Ciccio Scapellato” di Scicli. Ad attenderli, i cremisi dello Scicli CR guidati da Carmelo Giglio, desiderosi di riscattare il pesante $k0$ subito nel turno precedente per mano dell’Akragas.

Il derby ibleo in programma sull’impegnativo terreno in terra battuta dell’impianto di contrada Jungi si preannuncia fondamentale. Entrambe le squadre sono infatti alla ricerca di punti cruciali per l’obiettivo comune: la permanenza nel campionato di Promozione, il secondo per importanza a livello regionale.

In classifica, lo Scicli CR si presenta con un leggero vantaggio, avendo conquistato 7 punti in otto giornate contro i quattro racimolati dai rossoblu modicani. Nonostante ciò, in un derby e in uno scontro salvezza, i pronostici restano aperti. Lo Scicli CR parte tuttavia con un leggero favore grazie al fattore campo, in un terreno a cui i cremisi sono più abituati, e al sostegno del tifo degli ultras.

Il tecnico del Frigintini, Ciccio Di Rosa, è consapevole della difficoltà dell’incontro: “Sabato si gioca una partita molto difficile anche perché lo Scicli CR è una squadra che soprattutto in casa sa farsi rispettare e lo ha fatto anche con squadre importanti. Allo ‘Scapellato’ ha battuto il Noto, ha pareggiato con il Pro Ragusa, e questo sta a significare che è una squadra attrezzata e sicuramente non è la squadra che abbiamo affrontato in Coppa Italia perché si è anche rinforzata e sfrutta bene il fattore campo.”

Di Rosa sottolinea la crescita della sua squadra: “Anche noi arriviamo al derby con le nostre certezze che ci siamo costruite di settimana in settimana. Dobbiamo ricordare sempre da dove siamo partiti: eravamo una squadra che a metà agosto doveva affrontare un campionato di Prima Categoria e ci siamo ritrovati in Promozione. Il lavoro ci ha permesso di avere quattro punti in classifica, ma soprattutto a fare delle prestazioni importanti. Questa è la strada che continueremo a percorrere per cercare di raggiungere il nostro obiettivo. Domani è un’altra partita in cui dobbiamo provare a fare quello che ci serve per continuare la strada verso la salvezza.”

Tra i più esperti del gruppo rossoblu c’è Thomas Concolino, arrivato quest’anno a Modica dopo significative esperienze in Lombardia. L’esterno si è messo subito a disposizione del gruppo: “Al Frigintini ho trovato un bellissimo ambiente e un bel gruppo di compagni che sono stati subito accoglienti. Da questa stagione mi aspetto una crescita sia a livello personale, sia a livello di squadra e questa crescita si è già vista in campionato da partita in partita. Sono sicuro che presto arriveranno oltre alle prestazioni anche i risultati perché questo è un gruppo che se lo merita in tutto e per tutto.”

Concolino, ripresosi completamente da un infortunio, conclude con un appello alla determinazione: “Dalla partita di domani, mi aspetto un atteggiamento positivo del gruppo, così come è stato con l’Akragas e con il Megara domenica scorsa, e lo è soprattutto durante la settimana di allenamenti, dove malgrado i risultati negativi siamo sempre pronti a lavorare e dare il 100%. Spero che già domani oltre alla prestazione possiamo anche iniziare a inanellare qualche risultato positivo in più rispetto al passato.”

Il delicato derby è stato affidato alla direzione di Domenico Calanna della sezione AIA di Acireale, che sarà coadiuvato dal collega di sezione Federico Camelia e da Federica Emanuela della sezione arbitrale di Enna. Calcio d’inizio fissato per le 15.

Salva