  • 20 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 20 Novembre 2025 -
Marketing

Il FMI mette in guardia dai crescenti rischi nel mercato delle criptovalute, spingendo gli investitori globali ad affluire al sistema intelligente Poain per un reddito passivo stabile (registrati ora e ricevi 15$)

Tempo di lettura: 2 minuti

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha pubblicato oggi un nuovo commento in cui ha evidenziato la crescente vulnerabilità dei mercati finanziari globali, citando l’aumento dello stress di liquidità e l’elevata volatilità degli asset digitali.
I mercati delle criptovalute hanno reagito violentemente entro poche ore dalla diffusione del rapporto, che è stato uno degli eventi finanziari più interessanti della giornata.
E con il bonus di registrazione di 15 dollari, i nuovi utenti hanno ora ancora più incentivi a esplorare strumenti intelligenti e automatizzati per la gestione degli asset che non si basano sulla speculazione di mercato.
La notizia è stata immediatamente ripresa dai principali media finanziari e hashtag come IMFAlert, CryptoVolatility e MarketStress hanno iniziato a fare tendenza sui social media.
Tuttavia, nel panico dei mercati al dettaglio, si è verificata un’inversione di tendenza inaspettata tra gli utenti delle piattaforme automatizzate, in particolare Poain, che ha dichiarato un enorme aumento delle registrazioni dopo l’annuncio del FMI.
La registrazione di Poain aumenta tra gli investitori dopo gli strumenti di reddito non volatili
Con le vendite dettate dal panico in cima alle notizie, i parametri di crescita di Poain hanno registrato un’impennata.
La procedura per aderire alla piattaforma è semplice; i nuovi utenti completano cinque passaggi:
Registrazione tramite e-mail o telefono.
Verifica di sicurezza di base completa.
Token supportati (USDT, XRP, BNB, ETH). I token supportati dal deposito (USDT, XRP, BNB, ETH) sono token che prevedono il deposito della valuta o dell’asset corrispondente e ricevono aggiornamenti a ogni deposito.
Scegli una strategia di staking o una strategia smart-asset.
Inizia a ricevere guadagni automatici ogni 24 ore.
Il FMI ha anche lanciato un allarme sulla debolezza sistemica dei mercati speculativi, che ha portato molti investitori a cercare opzioni stabili: l’aumento del traffico non è stato inaspettato con Poain.
I nuovi utenti che completano la registrazione ricevono un bonus immeditato di  $15 , che può essere utilizzato per attivare piani di staking.
Tre casi di studio sugli asset intelligenti sottolineano i motivi per cui Poain è di tendenza

Caso di studio 1: Gestore di capitale in modalità di sicurezza USDT
Un gestore di portafoglio con sede nell’Europa orientale, dopo aver letto il precedente Rapporto sulla Stabilità Finanziaria del FMI, ha prelevato parte della sua liquidità e l’ha investita nella modalità di sicurezza USDT di Poain.
Nei cinque giorni in cui il mercato è andato in tilt, la strategia ha registrato una media giornaliera dello 0,8%-1,2%, raggiungendo i 4.120 dollari.
Caso di studio 2: Un fondatore di un’azienda tecnologica sfrutta i vantaggi dei cicli intelligenti multi-token
Il ciclo multi-token di BNB, ETH e XRP è stato attivato da un CEO di un’azienda tecnologica con sede a Sofia. Lo strumento di ribilanciamento automatico della piattaforma ha ridotto l’esposizione ai rischi durante l’intera finestra di volatilità indotta dal FMI, generando un rendimento giornaliero stabile medio di 6.900 dollari nell’arco di una settimana.

Caso di studio 3 — Modalità Auto a basso rischio per investitori alle prime armi
Un investitore inesperto stava mettendo da parte 500 dollari per evitare di esporsi a un calo dei prezzi degli asset.
La modalità Auto a basso rischio creata da Poain ha generato un reddito giornaliero piccolo ma affidabile, che ammontava a 110 dollari dopo due settimane, a dimostrazione del fatto che, nonostante il mondo stia attraversando una crisi finanziaria, è possibile ottenere alcuni rendimenti prevedibili.

Dichiarazione dei guadagni contrattuali

Importo del contrattoDurataReddito giornalieroReddito totale
$151 giorno$0.6$15.6
$1002 giorni$3$106
$3003 giorni$6$318
$5005 giorni$7$535
$1,00010 giorni$16$1,160
$3,00015  giorni$49.5$3,742.5
$5,00020  giorni$85$6,700
$10,00025  giorni$180$14,500
$100,00040  giorni$2,000$180,000
$200,00050  giorni$3,900$395,000

La domanda di token in prevendita aumenta nonostante la paura del mercato
Poain ha affermato di aver riscontrato un grande interesse da parte degli utenti per i suoi prodotti in prevendita esistenti, in un momento di incertezza globale, come sottolineato dal FMI:
PNA-Alpha: Aumenti strategici dei rendimenti sui token ad accesso anticipato.
PNA-Boost: Prevendita intermedia con moltiplicatori di ciclo avanzati.
PNA-Shield: Token a basso rischio rivolto ad azionisti conservatori a lungo termine.
Il boom indica un cambiamento nella psicologia degli investitori, dal trading speculativo all’acquisizione organizzata e automatizzata di asset.
Il parere ufficiale di Poain sullo shock attuale del mercato causato dal FMI
In risposta al rapporto del IMF al rapporto del FMI e alla conseguente volatilità del mercato, Poain ha rilasciato la seguente dichiarazione:
Le peri-crisi nella macroeconomia non sono un ostacolo, ma un’indicazione per implementare politiche patrimoniali più intelligenti e basate sui dati. Il sistema che abbiamo è calcolato per funzionare indipendentemente dalle fluttuazioni di mercato a breve termine.
L’azienda ha osservato che l’incertezza a livello globale generalmente accelera il passaggio a strumenti di gestione patrimoniale automatizzati, in particolare tra coloro che desiderano ottenere rendimenti giornalieri costanti e non dipendono dalle fluttuazioni dei prezzi.

Conclusioni

Il recente allarme emesso dal FMI ha scosso i mercati finanziari di tutto il mondo e la vicenda economica che ne è derivata è diventata una delle più discusse del mondo contemporaneo. Tuttavia, anziché farsi prendere dal panico, la maggior parte degli investitori si è rivolta a servizi come Poain per ottenere redditi continui e automatici nonostante l’incertezza.
Sulla scia delle notizie finanziarie di tendenza, la  visibilià di Poain non fa che aumentare, poiché l’azienda si propone come un’alternativa intelligente, mentre i mercati tradizionali si tingono di rosso.

Azienda: Poain BlockEnergy Inc.
Sito web:  https://poain.com
Email: info@poain.com

583438
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube