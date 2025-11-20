  • 20 Novembre 2025 -
Attualità | Comiso

Giornata Mondiale del Diabete. Il Lions Club Comiso Terra Iblea promuove la prevenzione con uno screening gratuito

Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 20 novembre 2025 – In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, il Lions Club Comiso Terra Iblea, guidato dal presidente Rosario Alescio, organizza un’importante iniziativa di prevenzione sanitaria. Sabato prossimo 22 novembre, dalle 9,30 alle 13,00, presso l’Ipermercato Le Dune in contrada Giardinello, si svolgerà una campagna gratuita di screening dedicata al diabete e all’obesità.
L’evento, inserito nel progetto Salute Area 2 del Distretto Lions 108YB, ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della diagnosi precoce e di corretti stili di vita. Durante la mattinata saranno effettuati controlli della glicemia, misurazione del girovita e calcolo del BMI (Indice di Massa Corporea). “ La prevenzione è la prima cura – sottolinea Di Sanno responsabile Lions di questa iniziativa – e il diabete, patologia cronica in continua crescita, può essere contrastato attraverso l’informazione e la prevenzione. Obesità e diabete sono strettamente collegati, tanto che si parla ormai di diabesità. Promuovere una corretta alimentazione e l’esercizio fisico – anche solo 7.000 passi al giorno – significa prevenire gravi complicanze cardio-vascolari, renali e neurologiche.
Camminare quotidianamente infatti riduce il rischio di morte prematura, quello di sviluppare demenza e quello di contrarre il diabete di tipo 2. In altre parole, prevenire il diabete significa prevenire malattie cardio-vascolari, infarto, ictus, la malattia renale cronica, piede diabetico, retinopatia, cioè tutte quelle gravi complicanze che nuocciono non solo al malato ma anche alla famiglia e alla società”.

© Riproduzione riservata

