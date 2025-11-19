  • 19 Novembre 2025 -
  • 19 Novembre 2025 -
Acate | Cronaca | News in primo piano

Tensione ad Acate: rissa tra cittadini romeni in Via Vittorio Veneto

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

ACATE, 19 Novembre 2025 – Momenti di forte tensione e paura si sono vissuti nella tarda serata di ieri, martedì 18 novembre 2025, in Via Vittorio Veneto ad Acate, dove una rissa tra cittadini di nazionalità romena ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi medici.

La situazione, secondo le testimonianze dei residenti, ha iniziato a surriscaldarsi già dalle   8:30 del mattino, quando i vicini hanno udito le prime grida e rumori provenire da un’abitazione, estendendosi poi sulla pubblica strada.

La lite è culminata in una violenta rissa verso le   23, degenerando in uno scontro fisico brutale che ha coinvolto sia uomini che donne. Allarmati dalla gravità della situazione e dai colpi, alcuni vicini hanno immediatamente allertato le Forze dell’Ordine.

I Carabinieri sono intervenuti tempestivamente sul posto per sedare gli animi e riportare la calma. A causa dei numerosi feriti riportati durante lo scontro, è stato necessario anche l’intervento dei sanitari. Sono giunte sul posto due ambulanze, che hanno prestato le prime cure e trasportato in ospedale diversi feriti per accertamenti e cure mediche.

L’intervento si è concluso poco dopo la mezzanotte. Alla mezzanotte esatta, la seconda ambulanza e i Carabinieri hanno lasciato Via Vittorio Veneto.

Le autorità competenti stanno ora indagando per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto e stabilire le responsabilità.

foto Franco Assenza


© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

