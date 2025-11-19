Raccolta fondi per la famiglia di Artur Deliu, l’operaio morto sul lavoro a Pozzallo

Pozzallo, 19 Novembre 2025 -È stata avviata una raccolta fondi per sostenere la famiglia di Artur Deliu, l’operaio di 36 anni tragicamente scomparso in un incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì scorso nel centralissimo Corso Vittorio Veneto a Pozzallo.
La famiglia di Artur Deliu era arrivata in Italia, tra le altre cose, anche per poter curare una delle figlie.
La comunità si è mobilitata per offrire un sostegno concreto. La raccolta fondi viene effettuata presso Planetmovie (Pozzallo, Ispica, Rosolini), Daniela Cartoleria Blanco Distefano (Pozzallo), e a Modica presso Euroalimentari, via Resistenza Partigiana, 41.
Ecco l’umanità che mi piace ,
Elleviare il dolore per la perdita di un giovane marito e papà,
Stiamo tutti più attenti sul lavoro , controlliamo i rischi ,