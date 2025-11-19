  • 19 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 19 Novembre 2025 -
Cronaca | Pozzallo | Slider

Raccolta fondi per la famiglia di Artur Deliu, l’operaio morto sul lavoro a Pozzallo

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 19 Novembre 2025 -È stata avviata una raccolta fondi per sostenere la famiglia di Artur Deliu, l’operaio di 36 anni tragicamente scomparso in un incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì scorso nel centralissimo Corso Vittorio Veneto a Pozzallo.

La famiglia di Artur Deliu era arrivata in Italia, tra le altre cose, anche per poter curare una delle figlie.

La comunità si è mobilitata per offrire un sostegno concreto. La raccolta fondi viene effettuata presso Planetmovie (Pozzallo, Ispica, Rosolini), Daniela Cartoleria Blanco Distefano (Pozzallo), e a Modica presso Euroalimentari, via Resistenza Partigiana, 41.

583343
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Raccolta fondi per la famiglia di Artur Deliu, l’operaio morto sul lavoro a Pozzallo”

  1. AMO MODICA

    Ecco l’umanità che mi piace ,
    Elleviare il dolore per la perdita di un giovane marito e papà,
    Stiamo tutti più attenti sul lavoro , controlliamo i rischi ,

    5

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube