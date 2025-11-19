  • 19 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 19 Novembre 2025 -
Economia | Modica | Slider

Il Cioccolato di Modica IGP protagonista ad Argirocastro in Albania

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 19 Novembre 2025 – Il Cioccolato di Modica IGP ha varcato i confini nazionali per approdare nella storica città di Argirocastro in Albania, nell’ambito di una recente missione istituzionale guidata dal Sindaco di Modica, Maria Monisteri.

Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP ha espresso grande apprezzamento per l’iniziativa del Sindaco, che ha gettato le basi per un possibile gemellaggio tra i due Comuni, entrambi insigniti del prestigioso riconoscimento di far parte della Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Un legame che unirebbe non solo la storia e l’architettura, ma anche il gusto e le tradizioni.

A farsi portavoce dell’eccellenza dolciaria modicana è stato il maestro cioccolatiere Giovanni Cicero, titolare della società Ciokarrua e componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Durante l’incontro istituzionale, Cicero ha promosso attivamente il cioccolato di Modica IGP, illustrandone con passione:

  • La storia millenaria, che affonda le radici nella tradizione azteca.

  • La peculiare tecnica di produzione a freddo, che ne preserva le caratteristiche organolettiche uniche.

L’iniziativa si è conclusa con una degustazione molto apprezzata dai presenti, che hanno potuto assaporare l’unicità del “cibo degli dèi”.

Il Consorzio sottolinea come il Cioccolato di Modica IGP, insieme alle altre eccellenze agroalimentari del territorio, rappresenti un importante attrattore turistico e gastronomico. Questo patrimonio culinario, associato alle bellezze monumentali e naturalistiche, consolida Modica come una delle mete più ambite e complete della Sicilia.

Il successo della presentazione ad Argirocastro conferma il ruolo del cioccolato IGP come ambasciatore del made in Sicily nel mondo.

583428
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube