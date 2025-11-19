Controlli antidroga dei Carabinieri a Pozzallo: sequestri e segnalazioni

Pozzallo, 19 Novembre 2025 – Nell’ambito di un servizio coordinato nel comune di Pozzallo, i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Modica, in collaborazione con la Stazione Carabinieri di Pozzallo e con il fondamentale supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT), hanno condotto una vasta operazione.

Durante il servizio sono state identificate oltre 20 persone, controllati diversi veicoli e due esercizi commerciali. L’attività ha portato all’esecuzione di 9 perquisizioni personali e una domiciliare.

Al termine delle operazioni, è stato sequestrato dello stupefacente, in particolare hashish e alcuni grammi di cocaina.

Ulteriori 20 grammi di hashish, suddivisi in due involucri, sono stati rinvenuti grazie all’infallibile fiuto dei cani antidroga, nascosti tra la vegetazione in una delle piazze del paese, e sono stati immediatamente posti sotto sequestro.

Per alcuni giovani trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale, è scattata la segnalazione amministrativa alla Prefettura di Ragusa, per illecita detenzione.

Salva