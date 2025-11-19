  • 19 Novembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Pozzallo

Controlli antidroga dei Carabinieri a Pozzallo: sequestri e segnalazioni

Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 19 Novembre 2025 – Nell’ambito di un servizio coordinato nel comune di Pozzallo, i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Modica, in collaborazione con la Stazione Carabinieri di Pozzallo e con il fondamentale supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT), hanno condotto una vasta operazione.

Durante il servizio sono state identificate oltre 20 persone, controllati diversi veicoli e due esercizi commerciali. L’attività ha portato all’esecuzione di 9 perquisizioni personali e una domiciliare.

Al termine delle operazioni, è stato sequestrato dello stupefacente, in particolare hashish e alcuni grammi di cocaina.

Ulteriori 20 grammi di hashish, suddivisi in due involucri, sono stati rinvenuti grazie all’infallibile fiuto dei cani antidroga, nascosti tra la vegetazione in una delle piazze del paese, e sono stati immediatamente posti sotto sequestro.

Per alcuni giovani trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale, è scattata la segnalazione amministrativa alla Prefettura di Ragusa, per illecita detenzione.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

