Tragedia sull’A18, 50enne investito e ucciso mentre aspettava i soccorsi

SAN GREGORIO (CT), 16 Novembre 2025 – Un drammatico incidente è avvenuto oggi pomeriggio sull’autostrada A18 (Siracusa-Catania), a pochi metri dal casello di San Gregorio, costando la vita a un uomo di 50 anni.

La vittima si trovava in sosta sulla corsia d’emergenza a causa di una foratura del pneumatico. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era sceso dalla propria auto per attendere i soccorsi, che erano già stati allertati. Pochi istanti prima dell’arrivo della Polizia Stradale, il 50enne è stato investito mortalmente da un veicolo.

L’impatto è stato fatale. Nonostante il tempestivo intervento del personale del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Gli agenti della Polizia Stradale sono immediatamente intervenuti sul luogo della tragedia e hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento.

