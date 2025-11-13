Ragusa. Il Consigliere Bennardo chiede più attenzione per l’antica città di Ibla

Ragusa, 13 novembre 2025 – “Ragusa Ibla, gioiello del nostro patrimonio culturale e meta turistica di rilevanza internazionale, necessita di maggiore attenzione”.

Con queste parole il consigliere comunale Federico Bennardo annuncia la presentazione di un atto di indirizzo volto a impegnare l’amministrazione comunale a intervenire con urgenza su alcune criticità rilevate nel cuore storico della città.

“Durante la mia regolare attività ispettiva e di controllo – spiega Bennardo – ho constatato che l’impianto di illuminazione artistica in piazza Giovan Battista Hodierna risulta non funzionante. Un elemento che riduce la valorizzazione storica e culturale, considerato il ruolo fondamentale della luce nel delineare e ricordare i confini degli edifici storici voluto anni addietro con particolare impegno economico”. Non meno preoccupante è la situazione del Giardino Ibleo, bisognoso di interventi di manutenzione: “L’infopoint, la terrazza panoramica, i bagni pubblici e l’intero decoro generale mostrano segni di trascuratezza”.

Bennardo richiama l’attenzione sulla Legge regionale 61/81, cosiddetta “su Ibla”, nata per garantire il recupero edilizio e la tutela dei valori storici, urbanistici, architettonici, ambientali e paesaggistici di Ragusa Ibla: “È fondamentale che tutti i piani di spesa previsti dalla normativa siano esitati e che parte del prossimo sia destinata per la manutenzione e il decoro di quanto evidenziato”.

“Non possiamo permettere che la mancanza di interventi tempestivi danneggi l’immagine di Ragusa Ibla, patrimonio Unesco, e ne limiti la piena vivibilità” conclude Bennardo. “Per questo chiedo che l’amministrazione comunale si impegni ad inserire nel prossimo piano di spesa, ai sensi della legge 61/81, le risorse necessarie per affrontare queste criticità. Il decoro della nostra città è un bene comune e dobbiamo tutelarlo con responsabilità e lungimiranza”.

