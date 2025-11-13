Finanziato l’allargamento della SP51 tra Modica e Frigintini

Modica,13 novembre 2025 – “Sarà finalmente realtà l’allargamento della SP51 “Modica – Passo Gatta” grazie ai fondi stanziati dal Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti in favore del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per un totale di euro 1.611.920,97”. Ad annunciarlo è l’Onorevole Ignazio Abbate che da tempo stava lavorando per realizzare un’opera fondamentale soprattutto per la sicurezza stradale: “Si tratta in particolare – commenta il Presidente della I Commissione – di un km di strada che rappresenta il primo stralcio del progetto dell’allargamento della SP51 che dal ponte Passo Gatta fino all’ingresso del centro abitato di Modica. I lavori prevedono l’allargamento della strada, la regimentazione delle acque, risagomatura del tracciato, la sistemazione delle parti a valle e a monte della stessa strada. Tutti interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’arteria che spesso è stata teatro di incidenti stradali proprio a causa della sua pericolosità. La via in questione rappresenta anche una valvola di sfogo per il traffico da e per Modica Alta e da Modica Bassa a Frigintini. Appena approvata la norma in variazione di bilancio, ho pensato subito alla realizzazione di quest’opera ed ho trovato nel Libero Consorzio di Ragusa, in tutte le sue espressioni dal Presidente all’Ingegnere Capo, la disponibilità ad inserire quest’opera tra quelle che potevano beneficiare di questi finanziamenti. Ricordiamo che l’importo complessivo per la Provincia di Ragusa è stato di poco più di 3 milioni e 900 mila euro. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla redazione del progetto e alla successiva approvazione per la celerità e l’impegno profuso visto che i tempi erano strettissimi. In attesa che questo primo stralcio verrà appaltato, sarà mia cura reperire gli ulteriori finanziamenti per completare l’opera che da almeno 50 anni tutti aspettavano”.

