  • 13 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 13 Novembre 2025 -
Modica

Finanziato l’allargamento della SP51 tra Modica e Frigintini

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica,13 novembre 2025 – “Sarà finalmente realtà l’allargamento della SP51 “Modica – Passo Gatta” grazie ai fondi stanziati dal Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti in favore del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per un totale di  euro 1.611.920,97”. Ad annunciarlo è l’Onorevole Ignazio Abbate che da tempo stava lavorando per realizzare un’opera fondamentale soprattutto per la sicurezza stradale: “Si tratta in particolare – commenta il Presidente della I Commissione – di un km di strada che rappresenta il primo stralcio del progetto dell’allargamento della SP51 che dal ponte Passo Gatta fino all’ingresso del centro abitato di Modica. I lavori prevedono l’allargamento della strada, la regimentazione delle acque, risagomatura del tracciato, la sistemazione delle parti a valle e a monte della stessa strada. Tutti interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’arteria che spesso è stata teatro di incidenti stradali proprio a causa della sua pericolosità. La via in questione rappresenta anche una valvola di sfogo per il traffico da e per Modica Alta e da Modica Bassa a Frigintini. Appena approvata la norma in variazione di bilancio, ho pensato subito alla realizzazione di quest’opera ed ho trovato nel Libero Consorzio di Ragusa, in tutte le sue espressioni dal Presidente all’Ingegnere Capo, la disponibilità ad inserire quest’opera tra quelle che potevano beneficiare di questi finanziamenti. Ricordiamo che l’importo complessivo per la Provincia di Ragusa è stato di poco più di 3 milioni e 900 mila euro. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla redazione del progetto e alla successiva approvazione per la celerità e l’impegno profuso visto che i tempi erano strettissimi. In attesa che questo primo stralcio verrà appaltato, sarà mia cura reperire gli ulteriori finanziamenti per completare l’opera che da almeno 50 anni tutti aspettavano”.

582822
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube