  • 8 Novembre 2025 -
  8 Novembre 2025
santa croce camerina | Sport

Promozione. Tra Santa Croce e la Sommatinese un deludente 0-0

Santa Croce Camerina, 08 novembre 2025 – Uno 0-0 che sa di delusione, quello che è venuto fuori dal confronto fra il Santa Croce Soccer e la Sommatinese.
Una gara difficile in tutti i sensi per i ragazzi di mister Fabio Campanaro che forse hanno patito più di tanto la stanchezza della gara infrasettimanale di Coppa Italia.
Troppo poche quarantotto ore di riposo per una rosa ristretta come quella del Santa Croce che comunque ha dato l’anima per tutti i novanta minuti di gioco
La delusione più grande diviene, soprattutto, per la rete mancata nei minuti di recupero da Alessandro Basile che a tu per tu con il portiere nisseno, gli ha sparato la palla addosso, sprecando un’occasione clamorosa.
Guardando il bicchiere mezzo pieno, si può essere comunque soddisfatti per non aver perso una partita del genere e aver conquistato un punto che smuove la classifica.
La cronaca racconta di un primo tempo giocato soprattutto nella zona mediana del campo e con poche azioni da rete sia dall’una che dall’altra parte.
Nella ripresa si intravedeva più verve, la squadra di Campanaro era più incisiva e costringeva gli ospiti nella propria metacampo, costringendoli a giocare di rimessa
Il cigno, in ogni caso non riusciva a sfondare e solo nei minuti finali andava vicino alla rete, in due occasioni entrambe sui piedi di Alessandro Basile.
L’attaccante biancazzurro nella prima occasione si liberava bene sull’out destro, scagliava un tiro in diagonale sul quale il portiere ospite parlava in due tempi.
La seconda occasione era la più limpida, visto che un lancio dalle retrovie gli consentiva di presentarsi davanti al portiere sommatinese, ma il bravo Basile mancava di lucidità.
Al triplice fischio finale le reti rimanevano inviolate e c’era la spartizione equa della posta in palio per entrambe le compagini.
In settimana mister Fabio Campanaro avrà modo di parlare con i suoi uomini e prepare bene la prossima gara che vedrà i biancazzurri giocare in trasferta contro la Vigor Gela.

© Riproduzione riservata

