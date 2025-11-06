Abusi e maltrattamenti sull’ex fidanzata minorenne a Scicli: arrestato 21enne

SCICLI, 06 Novembre 2025 – Un grave episodio di violenza relazionale è venuto alla luce a Scicli: un giovane di 21 anni è stato tratto in arresto dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ragusa, in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura, per i reati di violenza sessuale e maltrattamenti commessi ai danni della sua ex fidanzata, una ragazza di soli 15 anni.

L’indagine ha preso il via lo scorso settembre, dopo la denuncia presentata dai genitori della giovane vittima. I riscontri investigativi hanno consentito di raccogliere un quadro indiziario pesante, ricostruendo una serie di condotte di sopraffazione ai danni della minore, la quale, è emerso, si trovava già in una condizione di accentuata vulnerabilità emotiva.

Dall’inizio della relazione, nel maggio scorso, la ragazza è stata costretta a subire in modo reiterato abusi sessuali e costrizione a compiere atti sessuali e maltrattamenti, vessazioni e minacce continue.

Oltre alla sfera della violenza personale, il 21enne avrebbe sfruttato la debolezza della vittima anche per fini economici. La ragazza sarebbe stata indotta a sottrarre somme di denaro e oggetti preziosi ai propri genitori per consegnarli al fidanzato.

Per questo motivo, l’uomo risulta indagato anche per il reato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, avendo utilizzato senza autorizzazione il bancomat dei genitori della minorenne.

Dopo le formalità di rito, il 21enne è stato condotto presso la propria abitazione, dove si trova ora agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

