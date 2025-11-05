  • 5 Novembre 2025 -
Modica | Sport

Messana e Modica Calcio, l’equilibrio non si spezza: 0-0 in Coppa Italia

Tempo di lettura: 2 minuti

MESSANA  0

MODICA    0

Messina, 05 Novembre 2025 – Si è conclusa a reti bianche la gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia tra Messana e Modica, disputato al Sorbello Stadium di Messina. Un risultato di 0-0 che, pur lasciando l’amaro in bocca agli attaccanti, riflette fedelmente l’andamento di un match in gran parte equilibrato e teso.

Il rettangolo di gioco messinese ha ospitato una sfida caratterizzata da ripetuti capovolgimenti di fronte, con entrambe le formazioni che hanno cercato, a turno, di prendere in mano le redini del gioco. Difese attente e qualche errore di troppo negli ultimi metri hanno impedito di sbloccare il risultato, rimandando ogni verdetto.

Le due squadre hanno dimostrato di non volersi scoprire eccessivamente, con un occhio al risultato e l’altro già proiettato al prossimo, imminente, incontro.

Messana e Modica non avranno nemmeno il tempo di sbollire l’adrenalina. Il calendario le mette nuovamente l’una contro l’altra sabato prossimo, sempre in casa dei messinesi, ma questa volta per il campionato.

Dopo l’antipasto di Coppa, il confronto in campionato si preannuncia ancora più cruciale. L’equilibrio mostrato oggi suggerisce che anche la prossima battaglia sarà all’ultimo respiro.

Il ritorno di Coppa, invece, si giocherà sul campo del Modica il prossimo 19 Novembre.

© Riproduzione riservata

