  • 3 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 3 Novembre 2025 -
santa croce camerina | Sport

Calcio. Il Santa Croce ci prende ancora gusto e vince nuovamente in trasferta contro il Noto

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Santa Croce Camerina, 02 novembre 2025 – Ancora una prova sbalorditiva per i ragazzi allenati da mister Fabio Campanaro che hanno avuto il merito di saper gestire bene la gara, per poi dare la stoccata finale in pieno recupero.
Il Santa Croce calcio con questi tre punti contro il Noto riesce a dare continuità ai risultati e si rilancia col finale di 2-3 in classifica mantenendo la terza piazza della graduatoria alle spalle di Priolo e Akragas appaiate in testa alla classifica.
La cronaca.
La gara si è giocata sul neutro di Rosolini e mister Campanaro schierava i suoi uomini con un 4-4-2 inedito composto dalla quadriglia difensiva composta dalla coppia di centrali Wally e Golisano, con Spatola e Iapichino esterni.
A centrocampo capitan Valerio si piazzava davanti alla difesa insieme a Gabriele Alma, mentre i due giovani Tinnirello e Fiorilla agivano sulle fasce a servizio della coppia d’attacco composta da Basile e Yaya Drame.
Dopo una prima fase di studio era il Santa Croce al 29′ a rompere gli equilibri passando in vantaggio con Yaya Drame che raccoglieva un assist di Basile e di precisione scaraventava la palla in rete. I locali reagivano, ma la difesa biancazzurra teneva bene, così la prima frazione si chiudeva con il Santa Croce in vantaggio.
Nella ripresa la prima vera occasione era per il Cigno, ma questa volta Yaya Drame non era così preciso e sprecava l’ennesimo assist di Alessandro Basile.
Goal mangiato goal subito, così il Noto su azione di corner riusciva a raggiungere il pareggio con la rete di Gabrielli più bravo a saltare di testa.
Il Noto ci credeva e si riversava in avanti, ma al 32′ al Santa Croce veniva concordato un calcio di punizione dal vertice sinistro dell’area di rigore locale per un fallo su Javadov. Capitan Valerio si prendeva la responsabilità di calciare il tiro e con un bolide insaccava in rete. La partita si incattiviva e finivano sul taccuino del direttore di gara diversi giocatori sia dell’una che dell’altra squadra. L’inerzia della partita continuava con un agonismo esasperato, così a quattro minuti dal novantesimo il Noto riusciva a ritrovare il pareggio con Susino al termine di una bella azione. I locali ci credevano e si riversavano in attacco alla ricerca della vittoria, mentre il direttore di gara indicava sei minuti di recupero.
Nell’ultimo minuto di over time da un’azione di corner per il Noto, i biancazzurri recuperavano palla e partivano con Basile in contropiede. L’attaccante del Cigno dopo aver saltato un difensore si presentava davanti al portiere locale e lo superava agevolmente.
La panchina biancazzurra si riversava in campo a correre verso Basile e nel frattempo l’arbitro decretava la fine delle ostilità.
Sabato in anticipo di campionato i biancazzurri saranno impegnati in casa contro la Sommatinese, ma mercoledì pomeriggio ci sarà prima da affrontare la gara d’andata del secondo turno di Coppa Italia a Modica contro il Frigintini.

581732
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube