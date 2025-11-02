  • 2 Novembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Allarme a Vittoria: pitbull aggredisce bambina e uccide un cagnolino

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 02 Novembre 2025 –  Attimi di panico e grande preoccupazione si sono vissuti  oggi in Contrada Fanello, precisamente presso il Campetto Rodari di Vittoria, dove un cane di razza Pitbull ha scatenato il terrore, aggredendo un cagnolino che è rimasto ucciso ed avrebbe morso  una bambina.

L’incidente è avvenuto in un’area pubblica e frequentata, situata, secondo le segnalazioni dei residenti, proprio di fronte al Commissariato di Polizia di Stato.

Secondo le prime ricostruzioni e le denunce dei cittadini, il Pitbull, che i proprietari erano soliti portare regolarmente all’interno del campetto Rodari, avrebbe attaccato con estrema violenza un cagnolino più piccolo, lasciandolo privo di vita. Subito dopo, l’animale avrebbe aggredito anche una bambina presente nella zona.

La notizia ha rapidamente fatto il giro del quartiere, suscitando indignazione e paura, soprattutto per la brutale dinamica dell’attacco e per il fatto che l’area sia un punto di ritrovo per famiglie e bambini.

 

foto Franco Assenza

 

581683
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

