Allarme a Vittoria: pitbull aggredisce bambina e uccide un cagnolino

VITTORIA, 02 Novembre 2025 – Attimi di panico e grande preoccupazione si sono vissuti oggi in Contrada Fanello, precisamente presso il Campetto Rodari di Vittoria, dove un cane di razza Pitbull ha scatenato il terrore, aggredendo un cagnolino che è rimasto ucciso ed avrebbe morso una bambina.

L’incidente è avvenuto in un’area pubblica e frequentata, situata, secondo le segnalazioni dei residenti, proprio di fronte al Commissariato di Polizia di Stato.

Secondo le prime ricostruzioni e le denunce dei cittadini, il Pitbull, che i proprietari erano soliti portare regolarmente all’interno del campetto Rodari, avrebbe attaccato con estrema violenza un cagnolino più piccolo, lasciandolo privo di vita. Subito dopo, l’animale avrebbe aggredito anche una bambina presente nella zona.

La notizia ha rapidamente fatto il giro del quartiere, suscitando indignazione e paura, soprattutto per la brutale dinamica dell’attacco e per il fatto che l’area sia un punto di ritrovo per famiglie e bambini.

foto Franco Assenza

