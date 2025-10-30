Scicli. Carta “Dedicata a Te” 2025. Sul sito del Comune i beneficiari

Scicli, 30 ottobre 2025 – Il Comune di Scicli comunica che è disponibile sul sito istituzionale l’elenco dei beneficiari della Carta “Dedicata a Te” 2025.

Per garantire la riservatezza dei dati, i beneficiari sono stati identificati dal numero di protocollo INPS associato alla DSU presentata per richiedere la certificazione ISEE del nucleo familiare.

Modalità di ritiro del Codice Identificativo e della Carta presso Ufficio Postale

I NUOVI BENEFICIARI

Per il ritiro della Carte è necessario consegnare allo sportello di Poste Italiane, il codice identificativo rilasciato dal Comune di Scicli a decorrere dal 3 novembre 2025.

I cittadini beneficiari possono rivolgersi presso la sede del Settore II Benessere di Comunità, sita in corso Mazzini n. 5 nei seguenti giorni e orari di apertura al pubblico:

• Lunedì – Mercoledì e Venerdì – dalle ore 9,30 alle 13,00

• Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

I beneficiari potranno ritirare la “Carta Dedicata a Te 2025” presso qualsiasi Ufficio Postale preferibilmente a partire dal primo giorno lavorativo successivo al 5 di novembre 2025.

Per il ritiro è necessario presentare allo sportello:

• il codice di riferimento della carta rilasciato dal Comune

• il documento di identità in corso di validità dell’intestatario della carta

• il codice fiscale/tessera sanitaria dell’intestatario della carta

GIÀ BENEFICIARI NELL’ANNO 2023 e 2024:

Qualora fosse ancora in possesso della carta, in quanto beneficiario nell’anno 2023 e 2024, l’importo verrà accreditato sulla stessa, e non sarà necessario recarsi presso l’Ufficio Postale.

Qualora avesse smarrito la sua carta Dedicata a Te e non ne fosse più in possesso potrà richiedere la sostituzione in Ufficio Postale presentando allo sportello:

• un documento di identità in corso di validità;

• il Codice Fiscale/Tessera Sanitaria;

• la denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

La carta è utilizzabile presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari.

Si ricorda ai beneficiari che non è ammesso l’acquisto di carburanti, alcolici o altro che non sia genere alimentare di prima necessità. Per non perdere la somma accreditata, è indispensabile effettuare, pena decadenza dal beneficio, almeno un acquisto entro e non oltre il 16 dicembre 2025 ed utilizzare interamente le somme accreditate entro e non oltre il 28 febbraio 2026.

Per ulteriori dettagli sull’utilizzo della “Carta Dedicata a te”, sugli esercizi commerciali che aderiscono alle iniziative promozionali, e che garantiranno una importante scontistica sugli acquisti, è possibile consultare la pagina del sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per la misura di sostegno: https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/

