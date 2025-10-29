  • 30 Ottobre 2025 -
  • 30 Ottobre 2025 -
Politica | Ragusa

Ragusa. In consegna sei alloggi di proprietà comunale a nuclei familiari in difficoltà economica ed abitativa

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 29 ottobre 2025 – Grazie a un’opportunità offerta dal PNRR – Missione 5, Componente 2, Linea di attività 1.3.1 – il Distretto Socio-Sanitario 44, del quale Ragusa è ente capofila e che include i Comuni di Chiaramonte, Giarratana, Monterosso e Santa Croce, nei mesi scorsi ha ricevuto un finanziamento per il progetto “Housing First”.
Housing First prevedeva l’attuazione di interventi personalizzati per 35 persone e/o nuclei familiari in condizioni di emergenza abitativa, comprensivi di erogazione di beni di prima necessità e di un servizio di reperimento di alloggi suddiviso in due fasi.
La prima fase prevedeva la presa in carico dei 35 nuclei familiari in grave emergenza abitativa e la contestuale ricerca sul mercato privato di alloggi ponte, da assegnare temporaneamente alle famiglie.
La seconda fase prevedeva la ristrutturazione di alloggi comunali e il trasferimento dei nuclei familiari beneficiari.
Essendosi conclusa in questi giorni la fase di ristrutturazione, i Servizi Sociali del Comune di Ragusa stanno completando il trasferimento delle persone beneficiarie dall’housing temporaneo agli alloggi comunali ristrutturati, per i quali sarà pagato un canone mensile di locazione.

“Si tratta – afferma il sindaco, Peppe Cassì – di un’azione doverosa ma non banale. Il Comune risponde concretamente ai bisogni sociali della città e lo fa non solo gestendo le emergenze ma con programmazione e lungimiranza. Ancora una volta abbiamo messo a sistema tutta la capacità dei nostri Uffici, che ringrazio, di rintracciare finanziamenti e di metterli a frutto nei tempi e nei modi previsti”.

“La stabilità abitativa è un primo passo per la costruzione di progetti di vita e di lavoro – afferma Elvira Adamo, assessora alle Politiche per l’inclusione, Servizi Sociali e Pari Opportunità –. Il settore Servizi Sociali impegna molte risorse per intercettare opportunità di finanziamenti finalizzati a rispondere all’emergenza abitativa di persone e nuclei familiari fragili. Non sempre riusciamo a soddisfare tutte le richieste, ma siamo costantemente impegnati e impegnate per raggiungere obiettivi possibili.”

581367
© Riproduzione riservata

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica "Rtm Giornale", autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

